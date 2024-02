Le periferie dell’arte contemporanea arrivano fino “Ai confini dell’impero” 

Ultima tappa per la mostra itinerante “Ai confini dell’impero. Nuove periferie dell’arte contemporanea”. Dopo aver toccato Sassari, Siena, Bologna, Torino e Padova, la rassegna approda alla Fondazione di Sardegna con le opere di cinque artisti. Tutti cresciuti alla scuola di Mauro Manca, direttore negli anni Sessanta dell’Istituto Statale d’arte di Sassari.

Ad aprire un percorso che mescola tecniche e intenti è “Pulcra”, una stampa tridimensionale su plexiglas modellato da Roberto Puzzu. Autore presente anche con assemblaggi in resina, ossidi, specchi che ne testimoniano la passione sperimentatrice. Classe 1950, ha tenuto la sua prima mostra alla gloriosa Galleria Chironi di Nuoro, è stato docente di discipline grafiche e pittoriche, ha fondato i licei Artistico di Olbia e Musicale di Tempio. Non meno eclettico è il temperamento di Angelino Fiori, che firma una affollata allegoria di umanità rifugiata nei piccoli vani di una cassa tipografica che accoglie figurine in gesso e una sorta di libri realizzati con stampa a secco e acrilici. «Il gruppo di Sassari - scrive la curatrice Beatrice Dotzo nel catalogo - eterogeneo per scelte espressive, continua a essere protagonista di un singolare percorso estetico che indaga i concetti di un’arte reale e virtuale, locale e globale».

Certamente universale è il linguaggio di Paola Dessy, figlia del sommo Stanis e maestra di incisione. Il suo corposissimo curriculum dà conto della sua curiosità, del suo affrontare con talento qualsiasi tecnica e tema, anche le installazioni. In mostra, chiuse nelle teche, le sue bellissime “Erbe” in marmo nero del Belgio e calcare. La sua conterranea, amica e collega Giovanna Secchi tratta il cartoncino come fosse elemento malleabile privo di rigidezza. Adatto dunque a dare vita a un “Bosco di carta” fitto di rami e foglioline e a un piccolo prato colorato in verde e azzurro, flora di primavera. Assai diverso l’approccio d Marco Ippolito. Accanto a una nitida xilografia di stampo quasi geometrico, propone una eccentrica scultura che interseca i volumi del compensato dipinto in toni screziati di blu e di giallo. La ricognizione di un certo periodo della sarda creatività mette in rilievo la volontà degli autori, peraltro in tutta l’isola, di staccarsi da certi canoni, di inglobare la plastica, il vetro, la lamiera. Di inserire la chimica o i prodotti industriali nel cuore delle loro ricerche. Fu Mauro Manca a indicare queste strade nuove, a spingere a cambiare le prospettive, a non disdegnare il sapere artigianale. Non che l’Accademia non conti, anzi. I protagonisti di questo tour per mezza Italia, hanno una formazione classica e condividono, in generale, un esordio figurativo. Poi hanno seguito altre idee, si sono confrontati, si sono uniti in gruppi che hanno teorizzato la loro ( necessaria ) rivoluzione. Mai, in fondo, sono stati “Ai confini dell’impero”, ma hanno fatto parte di una temperie culturale diffusa. Organizzata dall’Associazione culturale Artha Officina col sostegno della Fondazione di Sardegna, la collettiva sarà visibile sino al 3 m aggio nella sede della Fondazione, a Cagliari in Via Salvatore da Horta 2.

RIPRODUZIONE RISERVATA