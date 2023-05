Le pepite rosse della Nurra, se Alghero si veste di fragole 

« Le famiglie non verranno a Sa Segada solamente per acquistare le fragole, – sottolinea Dolores Salis, una delle organizzatrici più attive – ma per fermarsi una intera domenica>. Tutto ciò che è stato allestito intorno alla fragola sarà motivo di intrattenimento. Antonio Zidda, il presidente del comitato di borgata non nasconde il suo orgoglio per una coltura che sta dando enormi soddisfazioni. Proprio a Sa Segada si trova la maggior concentrazione di produttori di fragole di tutta la Sardegna nord occidentale e la famosa sagra è diventata un veicolo promozionale straordinario per gli imprenditori agricoli che hanno preso coraggio e stanno incrementando gli ettari di fragole coltivate con percentuali di crescita annua a doppia cifra, e per i consumatori che iniziano ad apprezzare questa vocazione del territorio. «Dai due ettari coltivati nella prima edizione, – conferma Zidda – siamo passati oggi a 40 ettari di fragole».

Gli stand verranno aperti dal mattino. Non solo vaschette di fragole, ma anche tante altre eccellenze dell’agroalimentare a chilometro zero: miele, olio, pane e dolci. Nell’edizione 2023 della sagra si è voluto prestare particolare attenzione ai più piccoli con una serie di interessanti attività: dalla “corsa della fragola” (iscrizioni sul posto, partenza ore 11), ai laboratori di pittura, poi gli immancabili giochi gonfiabili, le giostre, i laboratori per provare a diventare gelatai e la maxi torta di fragole da realizzare alle 16. Non mancheranno mini rugby, baseball e le esibizioni delle scuole di danza (dalle 16.30 alle 18). La musica di Massimo Melis farà da sfondo all’intera sagra (dalle 11.30), mentre residenti e ospiti potranno aggirarsi tra gli stand gastronomici e artistici, pranzare all'ombra del boschetto con carni grigliate, panini farciti e pizze appena sfornate (dalle 12).

Uno degli eventi più sentiti e partecipati della primavera algherese è sicuramente la Sagra della Fragola di Sa Segada, in programma domani. Gli espositori selezionati si sono dati appuntamento nella piccola borgata a circa otto chilometri di distanza da Alghero dove, a partire dalle dieci, andrà in scena la settima edizione della attesissima sagra. Una domenica dedicata al frutto più amato da adulti e bambini, la fragola rossa dell’agro di Alghero, matura e saporita. «Quest’anno sono state prodotte fragole più resistenti alle intemperie» , spiegano gli organizzatori della manifestazione che fanno parte dell’instancabile comitato di borgata di Sa Segada –Tanca Farrà. C’è la varietà Sabrina, che produce frutti di forma conico-allungata, colore rosso brillante, polpa compatta, succosa, ricca di vitamine. Poi Elide, pianta rustica con buona tolleranza alle malattie, la Camarosa, molto produttiva, con frutti di grossa pezzatura e Red Sara che offre frutti precoci.

Il prelibato frutto rosso di Alghero non sarà famoso come quello di Arborea, ma nelle campagne della Nurra negli ultimi anni il numero di produttori di fragole è aumentato in maniera esponenziale, con risultati a dir poco eccellenti.

Il programma

Passione e gusto

Con grande impegno e passione anche quest'anno il comitato ha dato il massimo per organizzare un evento unico. La comunità è unita e i volontari si stanno adoperando giorno e notte per curare gli ultimi dettagli. Il Fiat 500 Club Italia, per l’occasione, organizzerà un raduno delle simpatiche macchine che hanno attraversato sei decenni senza perdere il loro fascino (dalle 11). «Una sagra che valorizza l’intero territorio e le sue eccellenze enogastronomiche, ciò che il turista ricerca quando viene in vacanza ad Alghero», dice l’assessora alle Attività Produttive Giorgia Vaccaro. «La Sagra della fragola di Sa Segada è solo il gustoso antipasto di quello che il territorio saprà offrire con la sua programmazione e stiva», promette il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu. Per arrivare a Sa Segada partendo da Alghero è sufficiente percorrere la provinciale 42 dei “Due Mari” fino a raggiungere, intorno al settimo chilometro, la strada vicinale Domo Bianca (sulla sinistra) che conduce proprio alla borgata. Verrà allestito un ampio parcheggio libero.

