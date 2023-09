Le Pen sul palco con Salvini  

Lo spauracchio dell'estrema destra incarnato da Marine Le Pen sul palco di Pontida, non funziona. E più che dividere il popolo della Lega, per paura di essere associato troppo al sovranismo, sembra compattarlo per un giorno. In nome di Matteo Salvini. È il segretario della Lega «la scelta giusta, anzi l'unica scelta possibile»: a incoronare così l'amico italiano è la presidente del Rassemblement national francese atterrata sul sacro pratone, unico leader straniero invitato. Salvini, intanto, rassicura gli alleati italiani: «La Lega si fa garante che questo governo duri cinque anni, non un minuto di meno», promette. Insomma, la presenza di Le Pen, mal digerita nel resto del centrodestra, non è così pericolosa, sembra dire. E ribadisce l'intesa con la premier: «Io qua e Giorgia a Lampedusa oggi siamo la sintesi di uno stesso obiettivo. Non riusciranno a dividerci». La manifestazione comincia più tardi delle 10 annunciate. Colpa dei tanti pullman in arrivo, è la versione ufficiale. Così come ufficialmente il partito conta 100 mila presenze al tradizionale appuntamento. Assente previsto e confermato Umberto Bossi.

Le Pen sale sul palco "scortata” dal segretario leghista che chiede l'abbraccio e il saluto di Pontida per «un'amica e alleata» alla quale, poco prima, nel retropalco, ha regalato un libro su alcuni dei ponti più famosi nel mondo. Però di quello che il ministro delle Infrastrutture sogna di realizzare, per unire finalmente Calabria e Sicilia, non c'è traccia nel suo intervento. Forse per non scontentare i militanti del nord.

I discorsi

Più breve il discorso di Le Pen, tutto concentrato sulla difesa delle libertà: «In quest'anno siamo tutti impegnati nella stessa lotta per le nostre libertà, per i nostri popoli, le nostre patrie. So quanto teniate alle vostre libertà». Sulla corsa alle Europee di giugno, il vicepremier non calca mai i toni: «Siamo determinati e destinati a vincere in Italia e in Europa», dice, senza attaccare mai Forza Italia e Fratelli d'Italia come fa da settimane per il rischio di dividersi in Europa e quindi riconfermare il governo di Strasburgo alle sinistre. Si limita ad annunciare, a raduno finito, che ha proposto di organizzare in Italia «un maxi evento internazionale» su cui sta ragionando con Le Pen «con la partecipazione di tutti i partiti alternativi alla sinistra».

