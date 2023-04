Le Pen ricoverato in ospedale. La figlia Marine: «Sta bene» 

Parigi. Una profonda stanchezza, un malore, poi la paura e l’immediato ricovero in ospedale: Jean-Marie Le Pen, anziano cofondatore del Front National, estromesso dal partito in mano alla figlia, sabato sera era in «condizioni gravi», secondo i suoi amici. Ma ieri è stata proprio Marine a dare «notizie rassicuranti»: «Mio padre sta bene». A 94 anni, la salute dell’uomo che ha dato vita all’estrema destra francese ha cominciato a perdere colpi. Era stato in ospedale anche l’anno scorso, a febbraio, per una leggera ischemia. «Mio padre - ha detto la figlia Marine ai microfoni di Rtl - si avvia gloriosamente ai suoi 95 anni. Questo ogni tanto comporta dei periodi in ospedale per mettere a punto delle cose». Fonti citate dal settimanale Le Point avevano annunciato il ricovero di Le Pen in un ospedale della regione di Parigi dopo un malore accusato nel pomeriggio nella sua casa di Rueil-Malmaison, nella periferia residenziale della capitale francese. Lo stato dell’anziano ex leader è stato definito «grave» dai medici, mentre la moglie Jany si è recata subito al suo capezzale. Si è trattato di un «malore di origine cardiaca», ma «sta bene», ha detto la figlia, ammettendo tuttavia di non essere ancora andata a trovarlo. È«cosciente», ribadiscono dal suo entourage, soltanto «affaticato». Jean-Marie Le Pen fondò nel 1972 il Front National - che Marine ha trasformato in Rassemblement National - ed è stato 5 volte candidato alle presidenziali. Nel 2002 gli riuscì la storica impresa di accedere - prima volta per un candidato dell’estrema destra - al ballottaggio, anche se poi fu battuto con oltre l’80% dei voti da Jacques Chirac. Ex legionario durante i conflitti in Indocina e Algeria negli anni Cinquanta, fu eletto per la prima volta parlamentare nel 1956. Poi creò il Front National.

