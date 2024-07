Le Pen, l’ultima stoccata è per Kiev 

PARIGI. Vigilia con il fiato sospeso per la Francia. Marine Le Pen secondo gli ultimi sondaggi resterà lontana dalla maggioranza assoluta, ma il suo RN sarà comunque la prima forza, seguita dagli altri due blocchi, la gauche e i macroniani. Dal suo campo arrivano gli ultimi echi dalla campagna elettorale conclusa venerdì, prima del silenzio alla vigilia del voto: Lepen è tornata all’attacco sull’Ucraina, ricordando che con Jordan Bardella primo ministro sarà impedito a Kiev di usare armi fornite dalla Francia per attaccare il territorio russo.

Premier di garanzia

Per uscire dall’impasse che può derivare dalle urne intanto si pensa già a una larga coalizione, magari guidata da una personalità sopra la mischia ed estesa dai Républicains ai comunisti. E di un “controblocco” con le estreme di Le Pen e della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon all’opposizione. Emmanuel Macron, all’origine di questa inedita situazione con la sua decisione di sciogliere il Parlamento dopo il ko alle Europee, punta a trasformarsi da capo della maggioranza in ago della bilancia di una grande coalizione di moderati di ogni tendenza, che terrebbe in piedi un governo di unione nazionale.

Il no di Bardella

Intanto il giovane leader lepeniano Bardella ribadisce l’indisponibilità a fare il premier se non avrà la maggioranza assoluta: sorretto da una coalizione, il capo dell’esecutivo diventerebbe «un assistente del presidente». Un esito elettorale frammentato in tre blocchi comunque non porterebbe a un nuovo scioglimento né alle dimissioni di Macron. L’articolo 12 della Costituzione esclude che l’Assemblée Nationale possa essere sciolta prima di un anno dall’elezione, e Macron si è impegnato con i francesi a restare al suo posto all’Eliseo fino fine mandato, nel maggio 2027. Sono comunque scenari da approfondire da domani. Per oggi resta in scena la polemica della maggioranza per le fake news dell’estrema destra: “Le Journal du Dimanche” di Vincent Bollorè ha scritto che il governo «starebbe pensando» di ritirare la legge sull’immigrazione e Bardella ha subito rilanciato. Una notizia seccamente smentita dall’esecutivo, ma grazie al silenzio elettorale ha avuto più risonanza.

