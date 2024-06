Le Pen al 34%: «Cancellare l’era Macron» 

PARIGI. Una vittoria netta, Marine Le Pen e il suo RN dominano il primo turno delle legislative arrivando fra il 33 e il 34%. Lontana la maggioranza macroniana, fra il 20 e il 22%, mentre la sinistra unita nel Nuovo Fronte Repubblicano arriva al 28-29%.

La forbice

Secondo le prime proiezioni in seggi formulate ieri sera, l’estrema destra può, per la prima volta in Francia, ottenere la maggioranza assoluta all’Assemblea Nazionale e la carica di premier per il delfino di Le Pen, Jordan Bardella. I diversi istituti di sondaggio davano una forbice per i lepenisti fra 240 e 310 seggi, con la maggioranza assoluta fissata a 289. Emmanuel Macron è stato il primo a prendere la parola: «Davanti al Rassemblement National, è arrivato il momento di un’ampia unione chiaramente democratica e repubblicana per il secondo turno». Jean-Luc Mélenchon, da sinistra, ha tuonato: «Neppure un voto andrà al RN, ovunque saremo terzi ritireremo il nostro candidato». Stessa linea assunta poi da Raphael Glucksmann, il leader di Place Publique tra i principali esponenti della coalizione Nuovo Fronte Popolare.

«Potere sprezzante»

«Abbiamo cominciato a cancellare il blocco macroniano - queste le prime parole di Marine Le Pen nel suo feudo di Henin-Beaumont, nel nord del paese, che l’ha nuovamente eletta al primo turno - Questa di stasera è la prima tappa di una marcia verso l’alternanza politica per condurre le riforme di cui ha bisogno il Paese». Poi la figlia del fondatore del partito, Jean-Marie, la leader che ha estromesso il padre dalle gerarchie del partito in una marcia di sdoganamento politico durata 20 anni, ha cominciato a proiettarsi verso il potere. Quello del suo delfino, Jordan Bardella - che vede già alla guida del governo - e quello personale, con la corsa all’Eliseo del 2027: «La democrazia ha parlato - ha detto ancora - i francesi hanno testimoniato la loro volontà di voltare pagina dopo 7 anni di potere sprezzante e corrosivo». Il voto è «un segnale di fiducia che ci onora e ci impone dei doveri». Con una postura abilmente istituzionale, Bardella non ha parlato davanti ai militanti, come Marine Le Pen, ma soltanto davanti a un gruppo di giornalisti, nel quartier generale parigino del partito: «L’esito del voto in Francia rappresenta un verdetto senza appello, un’aspirazione chiara dei francesi al cambiamento». Per il candidato premier dell’estrema destra, «l’alternanza è a portata di mano», c’è una «speranza senza precedenti in tutto il Paese». «Sarò il primo ministro di tutti», ha aggiunto.