Le paurose gesta del Dottor Kraus  alla scoperta delle Panas sarde 

Anninnia, anninnia / drommi l’asettu meu / chi pal te soccu molta eu / Drommiti lu me bè / chi soch’eu molta pal te (Ninnananna, ninnananna / dormi mia speranza / che per te sono morta io / Addormentati mio bene / che sono morta per te): cantavano così le Panas di ritorno dal fiume, dove ogni notte, per sette anni, erano condannate a lavare le vesti del proprio bambino, che non avevano mai cullato fra le braccia in vita. Un anno dopo il volume dedicato alle “Cogas”, che ebbe un grande riscontro, arriva negli store online e in libreria (da lunedì), “Le terrificanti avventure del Dottor Kraus. Le Panas”, Camena edizioni.

L’autrice

Un albo illustrato realizzato anche stavolta, con passione e talento, da Ilenia Loddo, giovane illustratrice cagliaritana, classe 1989, con uno spiccato interesse per le atmosfere dark e le storie nere, in questo caso ispirandosi ad alcune delle leggende più celebri e oscure della Sardegna. Il tramite con il regno dell’occulto è il già noto professor Rufus Kraus, studioso di fenomeni paranormali che durante le sue ricerche incontrò la morte in un crepaccio, diventando così un fantasma capace di intercettare le creature che si aggirano nella nostra Isola. Le oscure e vendicative Panas, protagoniste dell’albo illustrato, sono spettri che appaiono allo scoccare della mezzanotte nei boschi della Barbagia di Ollolai.

Spiriti

Le Panas sono spiriti di donne morte durante il parto, che per lavare quest’onta, secondo le superstizioni popolari, devono vagare sulla terra senza pace per sette anni. Indossano una tunica bianca macchiata di sangue e trascorrono la notte al fiume a lavare le vesti del loro bambino, cantando una tristissima ninna nanna. Se qualche vivente, come il ragazzino nella storia, proverà a rivolgere la parola a una Pana, si esporrà a conseguenze terrificanti, dato che questo comporta per loro ricominciare da zero la pena.