Le pattuglie miste per i turisti spagnoli 

Prosegue la cooperazione internazionale fra carabinieri, gendarmi francesi e agenti della Guardia nacional repubblicana portoghese, che formano pattuglie miste nelle principali località turistiche dell’Isola.

Si aggiunge un altro accordo, sempre dei carabinieri, con la Guardia civil spagnola, frutto di un’intesa bilaterale che ha sempre l’obiettivo di potenziare la sicurezza pubblica nelle principali località turistiche durante la stagione estiva. Quest’ultimo accordo riguarda il Capoluogo.Ai cittadini cagliaritani e ai turisti capiterà quindi in questi giorni di incontrare, nelle zone ad alta affluenza turistica, la pattuglia dei carabinieri impegnata nel servizio di prevenzione e prossimità assieme ai colleghi appartenenti alla Guardia civil spagnola. Non solo la popolazione locale, ma i turisti spagnoli e i tanti studenti di quella nazione che vivono in città, potranno avvalersi di un servizio mirato.

