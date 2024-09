Le passerelle restano in spiaggia 

Manutenzione e cura delle passerelle in spiaggia per un altro mese per garantire anche ai turisti che arrivano tra settembre e ottobre servizi efficienti ma anche per tutelare le dune e l’habitat circostante. L’intervento da circa diecimila euro sarà ad opera dell’Area marina protetta che a fine giugno aveva, appunto, posizionato le passerelle. Adesso però, dopo tre mesi, sono difficoltose da percorrere «in particolare perché sono ricoperte di sabbia - viene messo in evidenza nella determina di affidamento dei lavori - e a tratti il passaggio è rischioso per coloro che hanno delle difficoltà motorie».

La società cooperativa alla quale sono stati affidati i lavori dovrà provvedere alla manutenzione delle passerelle due volte la settimana per poi rimuoverle al termine della stagione balneare.

Numerose le presenze previste anche ad ottobre: «Il nostro obiettivo - sottolinea il consigliere con delega al Turismo Michele Cireddu - è sempre quello di attrarre visitatori in ogni periodo dell’anno, per questo, oltre che sul mare, stiamo puntando molto anche su storia e cultura». (g. a.)

