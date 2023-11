Le partite in cui bisogna fare punti 

A testa alta, altissima. Ma il Cagliari nell'anticipo di sabato sera è uscito sconfitto anche dal confronto con la Juventus. Settima sconfitta sulle sette partite giocate in questo pesantissimo avvio di stagione contro le formazioni che, attualmente, occupano le zone nobili della classifica. Un rendimento deficitario, considerato anche il cammino delle altre concorrenti per la salvezza, visto che tutte hanno vissuto il loro momento di gloria. Tutte tranne il Cagliari.

La serie nera

Un calendario non particolarmente fortunato, quello dei rossoblù, che in queste prime dodici giornate di campionato hanno sfidato sette delle prime otto in classifica. Restando sempre a bocca asciutta. In principio fu l'Inter, oggi capolista, capace di vincere 2-0 alla Domus senza troppi patemi. Subito dopo il 2-1 di un Bologna che oggi condivide il settimo posto con la Roma. Poi un poker di sconfitte di fila, contro Atalanta (quinta, 2-0 a Bergamo), Milan (terzo, 3-1 alla Domus), Fiorentina (quinta con la Dea, secco 3-0 al Franchi) e Roma (pesante 4-1 alla Domus). Infine, il 2-1 incassato sabato dalla Juventus, ora seconda della classe. Delle prime otto manca solo il Napoli, quarto, passato all'ex Mazzarri e che il Cagliari incrocerà al San Paolo il 16 dicembre.

Guai arrendersi

Ma a Ranieri non dite che in fondo non sono queste le partite in cui i suoi rossoblù devono raccogliere punti per la salvezza. «Perché prima o poi una vittoria o comunque dei punti contro le grandi dovremo farli, visto che per noi ogni punto è ossigeno», ha sottolineato il tecnico proprio alla vigilia della sfida con la Vecchia Signora. Come tutte le dirette concorrenti del Cagliari hanno già fatto in questo avvio di stagione. Dalla coppia Genoa-Lecce in giù, infatti, tutte hanno strappato qualcosa alle prime della classe. Anche il fanalino di coda Salernitana. Che ha 5 punti e che, fin qui, ha incontrato solo tre delle prime otto, raccogliendo comunque un punto nella gara d'esordio all'Olimpico contro la Roma. Solo un punto, ma già meglio rispetto al nulla del Cagliari.

Che imprese

Oltre alla Salernitana, anche Verona, Empoli, Udinese, Sassuolo, Lecce e Genoa hanno vissuto giornate di gloria. I gialloblù veronesi, per esempio, hanno raccolto 4 punti in sei partite, battendo 2-1 la Roma e fermando sull'1-1 il Bologna, sempre al Bentegodi. Quattro punti (su cinque partite “impossibili”) anche per l'Udinese, che nelle ultime due uscite con Cioffi ha sbancato San Siro col Milan e ha fermato in casa l'Atalanta. Cinque punti su sei gare per il Lecce, vittorioso 2-1 con la Lazio e capace di imporre il 2-2 alla Fiorentina (al Franchi) e al Milan (in casa). Sei punti in sette partite per l'Empoli, corsaro contro Fiorentina (2-0) e Napoli (1-0). Addirittura sette punti per il Sassuolo, che ha battuto le prime due della classe (4-2 alla Juve, 2-1 all'Inter a San Siro), pareggiando 1-1 col Bologna, così come per il Genoa, che ha fatto bottino pieno con le romane (1-0 a Roma con la Lazio e 4-1 ai giallorossi a Marassi) e ha imposto il 2-2 al Napoli. Come a dire che il Cagliari dovrà sfruttare gli scontri diretti, ma per salvarsi dovrà giocarsi anche qualche jolly conquistando punti impossibili.

RIPRODUZIONE RISERVATA