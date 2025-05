Le partite di ritorno  

Due partite senza appello: chi perde o non recupera la sconfitta precedente, retrocede in Prima categoria. Sarà l’esito dei match in programma oggi dalle 16 tra Uta 2020 e Idolo e Tonara e Lanteri Sassari, sfide di playout dei gironi A e B di Promozione che mettono di fronte la quattordicesima e la quindicesima classificata nei due gruppi del torneo.

Le gare odierne sono il secondo tempo di una battaglia cominciata domenica scorsa con le vittorie, all’andata, di Idolo e Lanteri con lo stesso risultato: 1-0. Ora Uta e Tonara sono costrette a vincere per salvarsi: basterebbe anche un successo di misura per riequilibrare il risultato, perché in caso di parità retrocederà la squadra arrivata più indietro alla fine della stagione regolare. Quindi proprio Idolo e Lanteri.

Una settimana fa la squadra sassarese ha battuto il Tonara grazie alla rete messa a segno da Nieddu al 3’ del secondo tempo; lo stesso giorno il club ogliastrino ha sconfitto con un identico punteggio l’avversaria campidanese con il gol realizzato da Biscu al 26’ del primo tempo.

