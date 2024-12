Le parrocchie si rifanno il trucco 

Non sono solo luoghi di culto per i fedeli, ma centri per l’educazione dei giovani e per il sostegno ai deboli. I locali, però, sono ormai datati e presentano gravi criticità. Per questo, sia in maggioranza che all’opposizione c’è soddisfazione per i proventi in arrivo alle tre parrocchie cittadine con i fondi della legge Bucalossi, che prevede che una quota degli oneri versati dai privati al Comune in seguito a interventi edilizi, venga destinata agli edifici religiosi.

I progetti

Sono poco più di centomila euro i fondi stanziati, che serviranno a coprire le spese dei progetti di manutenzione presentati dalle chiese. Nello specifico, 45 mila euro sono destinati alla parrocchia di Sant’Ambrogio, che li utilizzerà principalmente per interventi sulla chiesa della Beata Vergine, integrando un finanziamento della Cei. Poco meno, circa 43 mila, va invece alla parrocchia del Redentore. «La chiesa è stata costruita a fine anni ‘60, e i calcestruzzi danno in alcune parti segni di cedimento», le parole del parroco don Nicola Ruggeri. «Il progetto presentato servirà a rendere più sicuro e decoroso l’interno della chiesa, soprattutto nelle parti della controfacciata e gli architravi dell’area presbiteriale, verificando anche eventuali danni strutturali». Circa 15 mila euro, infine, vanno a San Giovanni Battista La Salle, per il rifacimento dell’impianto di illuminazione, datato e dai costi troppo elevati, e per la manutenzione dell’oratorio. «I finestroni sono stati scheggiati, sia dall’usura che da atti vandalici», spiega don Walter Onano. «Per proteggere i bambini e chi lo frequenta abbiamo fatto richiesta di messa in sicurezza e posizionamento di griglie di protezione».

