Le parrocchie del Sulcis finiscono nel mirino dei ladri 

La Grande Bibbia del Giubileo, sparita alcuni giorni fa dalla chiesa di Musei, è stato finora il colpo più grosso messo a segno visto che vale più di mille euro. Ma se si va oltre il valore economico, non c’è zona del Sulcis Iglesiente che in questi giorni non sia stata colpita, e moralmente offesa, da chi ha deciso di appropriarsi dei testi sacri custoditi nelle parrocchie: si contano furti a Villamassargia, Sant’Antioco, Sant’Anna Arresi, San Giovanni Suergiu e ci sarebbero altre segnalazioni ancora da confermare in altre parrocchie della zona. Una situazione di allarme che ha convinto molti sacerdoti a mettere sotto chiave i libri e chiudere le chiese.

Il clima

Chiese chiuse ad esempio, da ieri a Tratalias e Perdaxius fuori dagli orari delle celebrazioni, è la decisione di don Mauro Coni che guida le due parrocchie: «Si comunica che la chiesa rimarrà chiusa temporaneamente a causa di alcuni problemi di sicurezza verificatori nelle parrocchie limitrofe», ha scritto in un cartello e ha spiegato di non avere idea di che cosa ci sia dietro a questi furti: «Per noi questi libri hanno un grosso valore spirituale, ma non economico, – ha detto – la mia richiesta è che, fino a quando non si scopre la vera motivazione dei furti, dobbiamo cercare di non creare allarmismo» Ma è certo che tra i fedeli l’allarme si sia già innescato per questa lunga serie di furti.

I colpi

L’ultimo è quello registrato venerdì nella chiesa di Nostra Signora di Bonaria di Sant’Antioco dove sono spariti il Messale e un Lezionario: «Mi sono reso conto del furto intorno alle 12 – dice il parroco don Giulio Corongiu - Successivamente ho dovuto celebrare un funerale senza questi importanti libri luturgici». Identico furto venerdì 10 gennaio nella chiesa di Sant’Anna a Sant’Anna Arresi: il Messale è sparito dall’altare. Ad accorgersi del furto il parroco don Pietro Piras: «Verso le 9.30, quando sono tornato in chiesa, – racconta - mi sono reso conto che dal leggio posizionato sopra l’altare mancava il Messale che utilizziamo per celebrare la santa Messa. Ho provveduto immediatamente a effettuare la segnalazione ai carabinieri della stazione di Giba. La chiesa è sempre aperta, ma mai mi sarei immaginato di subire un furto del genere, il messale è anche abbastanza pesante, non saprei che uso possano farne. Forse per impedirci di celebrare messa». Sempre nel basso Sulcis, analogo furto, mercoledì, nella chiesa parrocchiale Vergine delle Grazie della frazione di Palmas a San Giovanni Suergiu. Timore per questi furti anche da parte di don Tonino Bellu, parroco di San Giovanni Suergiu: «Nella chiesa di San Giovanni Battista, – spiega – ho deciso di non lasciare il messale sul leggio, per fortuna qua da noi non è successo nulla, forse sono stati scoraggiati dall’impianto di videosorveglianza presente». Non hanno invece avuto paura nella parrocchia Vergine della Neve di Villamassargia, dove sono ben tre i libri rubati. Il sacerdote, don Maurizio Mirai, ha preferito non commentare l’accaduto.

Il danno

Grave il danno segnalato invece a Musei dove una settimana fa è sparita la Grande Bibbia del Giubileo, come fa sapere don Giulio Demontis parroco del paese: «La chiesa è sempre rimasta aperta, e sabato scorso, tra le 11.30 e le 12 è stato portato via questo pregiato testo, – dice - Era posizionato in un leggio all’interno di una piccola cappella, non ho potuto fare altro che sporgere denuncia ai carabinieri».

