Le parole di Zola: ho tanti ricordi di Gigi e sono tutti belli, è stato un esempio 

«Ho tanti ricordi con Gigi Riva, tutti molto belli». Sono le prime parole che un Gianfranco Zola commosso ha pronunciato all’uscita dalla camera ardente all’Unipol Domus. «Quando da Londra sono arrivato a Cagliari, la sua presenza è stata per me fondamentale. Lui è sempre stata la persona giusta con cui parlare, anche quando le risposte non piacevano. È sempre stato un uomo molto schietto».

La gentilezza e il sorriso, la riconoscenza, la riservatezza e la vita lontano dai riflettori, ma anche le gesta in campo sono solo alcune delle caratteriste che legano i due campioni, arrivati da due piccoli paesi di provincia - Leggiuno per Riva e Zola da Oliena - ed entrati subito nel cuore della gente.

«Le parole per descrivere personaggi come Riva sono davvero poche. Per la Sardegna è stato un faro, una fonte di ispirazione. Tutti guardavano a lui per quello che faceva sia in campo sia fuori dal campo. Un grande esempio da seguire ed è giusto riconoscerlo e dargli il valore che merita». (fr.me.)

