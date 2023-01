Le parole della nonna per l’addio a Davide 

«Davide, ti sei distinto in tutto, nel tuo percorso scolastico, libri e passione per la musica. Finiti gli studi hai affrontato il percorso lavorativo, una grande passione e dedizione e anche lì, col tuo sorriso rassicurante riuscivi ad affrontare le incomprensioni»: nonna Rita si fa forza. «Con i primi guadagni hai comprato un pianoforte, hai mostrato curiosità nell’osservare le stelle attraverso il telescopio. Voglio imparare anche io ad usarlo per cercare la stella più luminosa che ci rappresenti».

«La tua breve esistenza lascia un vuoto incolmabile nella tua famiglia, tu sempre attento con il tuo animo nobile e sensibile pronto a supportarla nelle difficoltà di un quotidiano faticoso. Questo è Davide, bellezza e purezza interiore che traspare dal suo sorriso, dolce e rilassante, dai suoi modi mai scorretti, dal suo parlare deciso ma educato, senza mai trascendere, nessuna parola scurrile che potesse offendere qualcuno». Occhi gonfi, dignità nel dolore e nelle parole di nonna Rita, nel giorno dell’ultimo saluto al nipote 22enne Davide Da Costa, l’operaio sassarese che il 3 gennaio scorso perse la vita a seguito di un incidente sul lavoro nell’azienda di famiglia.

Nella basilica del Sacro Cuore di Sassari la lettura di una lunga lettera per suo nipote, uno scritto pieno d’amore letto sull’altare della chiesa. L’inizio dell’ultimo viaggio con l’arrivo del feretro, una bara candida, sopra rose gialle e bianche, e la sua foto con un sorriso, dietro seguono mamma Simona, babbo Domenico e il fratello Gabriele.

La lettera

«Davide, ti sei distinto in tutto, nel tuo percorso scolastico, libri e passione per la musica. Finiti gli studi hai affrontato il percorso lavorativo, una grande passione e dedizione e anche lì, col tuo sorriso rassicurante riuscivi ad affrontare le incomprensioni»: nonna Rita si fa forza. «Con i primi guadagni hai comprato un pianoforte, hai mostrato curiosità nell’osservare le stelle attraverso il telescopio. Voglio imparare anche io ad usarlo per cercare la stella più luminosa che ci rappresenti».

Il sacerdote

Un applauso ha chiuso la messa, un grazie «per essere stato un esempio, seppure per così poco tempo». Una vita spezzata nel posto di lavoro, nell’azienda Romeg, fondata dal nonno. «Un ragazzo di 22 anni che viene a mancare, una giovane vita che doveva essere assaporata con sogni belli, progetti da realizzare, interrotta così, crea un turbinio di emozioni e reazioni», ha detto don Simula, «per questo solo Dio può incassare la rabbia per un perché non risposto, per questo si ha il diritto di non credere più».

Per chiarire le cause di quell’incidente la Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta, iscrivendo nel registro degli indagati il cugino 27enne, alla guida del camion che ha travolto il giovane, deceduto per traumi da schiacciamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata