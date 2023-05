Le parole che fanno male: «Io, vittima dei bulli ora racconto la mia storia» 

Le parole possono segnare una persona per sempre. E anche distruggerla. Natascia Curreli, 26 anni, per anni bersagliata dai bulli a scuola, sbeffeggiata e derisa per il suo peso, ha trovato la forza di reagire e di andare nelle scuole a raccontare la sua terribile esperienza di vita.

Lo ha fatto anche all’istituto Meucci assieme all’avvocato Gino Emanuele Melis e al professor Gian Luigi Pittau davanti agli studenti delle classi prime e seconde (sezioni A e B) e della quarta A. «Per anni ho ricevuto insulti pesanti», ha ricordato Curreli. «C’era chi mi chiamava scrofa, chi balena, chi mongolfiera: gli anni passati alle scuole medie sono stati terribili. Ma alle superiori la situazione è peggiorata e a un certo punto a queste parole si sono aggiunti altri gesti come la gomma da masticare messa nei capelli. Ogni giorno cercavo mille scuse prima di andare a scuola fingendo di star male. Ma quando mi è stato lanciato un ramo sul volto alla fermata dell’autobus causandomi una ferita», ha aggiunto, «dopo anni di silenzio ho raccontato tutto alla mia famiglia e sono stata meglio. Oggi vado in giro nelle scuole e racconto la mia storia. Non bisogna mai vergognarsi di chiedere aiuto. Da poco ho incontrato una ragazza che mi bullizzava e mi ha chiesto scusa».

«Gli insulti possono fare più male degli schiaffi», ha ricordato l’avvocato Gino Emanuele Melis: «Il bullismo non esiste come reato ma sono le condotte ripetute di cui si compone a essere perseguibili penalmente. A scuola con gli studenti facciamo prevenzione perché il bullismo è un cancro sociale e devono essere aiutati sia le vittime che i bulli».

Del resto bullismo e cyberbullismo sono le minacce più temute dagli adolescenti italiani, subito dopo violenze sessuali e droghe e si sono accentuati in questi ultimi due anni di pandemia. Lo rimarca il docente Gian Luigi Pittau, uno dei referenti del cyberbullismo del liceo artistico e musicale “Foiso Fois”: «La violenza tra pari – online e non - è una realtà quotidiana per la Generazione Z tanto che un’indagine autorevole ha rivelato che il 60% degli oltre 8mila ragazzi e ragazze delle scuole secondarie che hanno risposto alle domande in tutta Italia ha affermato di aver assistito ad atti di bullismo e cyberbullismo».

