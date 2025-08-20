Le pariglie per “Sa festa manna” 

Ritorna il “Settembre oristanese”, il mese dedicato alla festa della Madonna del Rimedio e a santa Croce, “sa festa manna” che la mente brillante dell’avvocato Giannino Martinez, del presidente della Pro Loco, Luciano Loddo, e altri illustri figli di questa terra allargò ai “circenses” contornati da vernaccia, mostaccioli, corse ciclistiche e incontri di pugilato.

Le pariglie

L’edizione di quest’anno presenta un’assoluta novità: la corsa alle pariglie, in programma sabato 20 settembre nella pista di “Corte Baccas”, la stessa che i sartiglianti utilizzano per le prove.

In passato nel “Settembre oristanese” si correva il Palio di Santa Croce ma che si abbia memoria mai le classiche pariglie. Per l’occasione la pista sarà sistemata come si conviene e, altra novità, per la prima volta “Corte baccas” sarà aperta al pubblico. Alle pariglie saranno ammessi cavalieri di prima fascia, non solo oristanesi.

I costi

Il cartellone presentato dalla Pro Loco e autorizzato dalla Giunta Sanna è ancora «in aggiornamento» come precisa l’avvocato Simone Prevete, neo assessore a Bilancio e alla cultura. Fermo restando che i costi dovranno essere contenuti nei 60mila euro, di cui 2 mila ottenuti dalla Fondazione Sardegna, 9mila da fondi del Comune, 27mila dalla Regione e i restanti 3mila come compartecipazione da parte della Pro Loco a cui la Giunta comunale ha dato, vista la programmazione proposta, campo libero per promuovere e organizzare le manifestazioni. «Dato atto - si legge nella delibera presentata dal sindaco Massimiliano Sanna e dall’assessore Prevete – che la Pro Loco è ente del terzo settore senza fini di lucro che da tempo ha stabilito una proficua e sinergica collaborazione con l’amministrazione comunale per la programmazione di eventi e iniziative di carattere culturale, sociale, turistico e ricreativo».

Il cartellone

Sarà un mese, dal 4 al 30, stracarico di appuntamenti. Primo in cartellone dal 4 al 9 settembre “Para dance sport World cup” al Palasport, dal 5 al 7 il torneo “Città di Oristano” al Centro Figc di sa Rodia. A seguire la mostra-mercato agroalimentare, torneo di bocce, balli in piazza, la Coppa “Santa Croce” di ciclismo, diverse rievocazioni storiche, spettacoli musicali, il 18 la Brigata Sassari al parco di via Solferino, raduno vespistico, presentazione di libri, rappresentazioni teatrali. Saranno coinvolte strade e piazze, il centro storico, “Pratza e is bois”, il quartiere di Su Brugu e la sua piazza del Popolo adiacente alla chiesa di Sant’Efisio, la Basilica del Rimedio.

«Nel corso degli anni – conclude Simone Prevete- è divenuta la festa identitaria e rappresentativa della città, una delle manifestazioni più attese di Oristano, che ogni anno a settembre celebra la storia, le tradizioni e la cultura della comunità, attraendo numerosi visitatori e turisti».

