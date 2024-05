Le pari opportunità in stallo  

Le dimissioni della presidente, l’uscita di scena di cinque componenti e le polemiche mai sopite tra maggioranza e opposizione: dopo lo scioglimento della Commissione pari opportunità, avvenuto a luglio, il gruppo di lavoro composto dai commissari nominati dalla politica non è stato ancora riformato e non è ancora chiaro se verrà ricomposto. La questione è stata sollevata durante l’ultimo Consiglio comunale dall’ex sindaco, Francesco Dessì, che ha sottolineato come i temi trattati dalla Commissione non possano essere presi in carico dalle altre: «Credo che questo gruppo non sia stato gestito bene sin dall’inizio, in più occasioni le commissarie nominate dalla minoranza si sono sentite prevaricate dalla presidente Silvia Cabras, che poi, a causa dei dissidi che non è stata in grado di affrontare, è arrivata a dimettersi. Nonostante siano passati dieci mesi la Commissione non è stata ancora ricomposta, le sue mansioni continuano ad essere esercitate da quella alle politiche sociali, come l’organizzazione di appuntamenti per promuovere temi come parità di genere o violenza sulle donne. Vorremmo capire se il sindaco ha intenzione di ridare vita a questa commissione, che nella scorsa consiliatura, sotto la guida di Vittorina Baire, tanto ha fatto per Capoterra».

Il sindaco, Beniamino Garau, chiarisce la situazione: «Se una commissione viene composta da elementi nominati dai gruppi consiliari è normale che abbia una impronta politica. Nella Commissione Sardegna Venti20, nonostante il risultato importante delle amministrative, non era rappresentato come meritava: inoltre, ci siamo resi conto che questo gruppo di lavoro costava in termini economici quanto le commissioni comunali. Stiamo facendo valutazioni, su tutte quella di ricostituirla senza riconoscere gettone di presenza ».

Cabras, la presidente che ha guidato la commissione sino alla scorsa estate, ricostruisce l’accaduto: «Dopo le dimissioni dei cinque commissari vicini alla minoranza, nessun consigliere ha deciso di nominarne altri. Purtroppo il gruppo che guidavo si è sgretolato a causa di atteggiamenti poco consoni ai valori che si prefiggeva. Sin dal primo giorno ho chiesto che la politica restasse fuori: alla fine, esasperata anche dagli atteggiamenti di una parte della minoranza in Consiglio comunale, ho deciso di farmi da parte».

