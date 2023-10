Le panade? Ci pensano gli studenti delle scuole elementari 

Un esercito di cuochi in erba ha invaso ieri gli spazi della casa campidanese di Sant'Andrea per imparare a fare la panada e is malloreddus. Oltre 400 bambini delle terze, quarte e quinte elementari di Assemini hanno partecipato alla giornata "Dalla spiga alla tavola: is saboris de bidda nostra" durante la quale si è svolto un laboratorio di cucina in cui i bambini hanno potuto apprendere tutti i segreti per preparare la vera panada asseminese.

Era la prima giornata di "Panad'Arte", interamente dedicato al piatto tipico asseminese. Si prosegue oggi dalle 10 con i laboratori per gli adulti, questa sera alle 21 ci sarà Andrea Rosas in concerto. Domani finiranno in forno circa 450 panade, per prepararle ci vorranno 180 chili di impasto e 160 chili tra anguille e agnello.

Nel pomeriggio si terranno e dimostrazioni dei ceramisti e si esibiranno il gruppo medievale Quartiere Castello di Iglesias, il gruppo Fruste del Campidano di Monserrato e il gruppo Mustayonis S'Orku Foresu di Sestu, diversi gruppi folk, gli arcieri di Iglesias e il coro Campidano di Assemini. Dalle 19 sarà possibile con un piccolo contributo, degustare o portarsi via un pezzo di panada. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Sant'Andrea con il patrocinio del Comune. (c. mu.)

