SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il film
03 settembre 2026 alle 00:18

“Le paludi della morte” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nella zona paludosa dei Killing Fields, dove negli anni sono stati ritrovati cadaveri di giovani donne, prostitute e studentesse, viene rinvenuto un cadavere di una ragazzina che sembra essere stata assassinata. Il caso viene affidato al detective della omicidi di Texas City Mike Souder e al suo collega newyorkese Brian Heigh. Da (ri)vedere questa sera alle 21.10 su Rai Movie c’è “Le paludi della morte”, regia di Ami Canaan Mann, con Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain, Chloë Grace Moretz.

Ispirato a fatti realmente accaduti, il film, di produzione statunitense, è stato presentato in concorso alla sessantottesima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Legge elettorale

La Lega affossa il ballottaggio: «Voteremo no»

Dubbi anche in FdI. Vannacci all’attacco: l’obiettivo era penalizzarci 
Torino

«L’invio degli ispettori non è ortodosso»

L’Anm contro Nordio per le verifiche sulla scarcerazione del presunto molestatore 
Le tensioni

L’allarme di Tajani: c’è il rischio che Mosca influenzi le elezioni

Il ministro degli Esteri: i Paesi Ue devono vigilare sulle votazioni 