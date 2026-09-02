Nella zona paludosa dei Killing Fields, dove negli anni sono stati ritrovati cadaveri di giovani donne, prostitute e studentesse, viene rinvenuto un cadavere di una ragazzina che sembra essere stata assassinata. Il caso viene affidato al detective della omicidi di Texas City Mike Souder e al suo collega newyorkese Brian Heigh. Da (ri)vedere questa sera alle 21.10 su Rai Movie c’è “Le paludi della morte”, regia di Ami Canaan Mann, con Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain, Chloë Grace Moretz.

Ispirato a fatti realmente accaduti, il film, di produzione statunitense, è stato presentato in concorso alla sessantottesima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.