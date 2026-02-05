VaiOnline
Villamassargia.
06 febbraio 2026 alle 00:19

Le palestre comunali entrano nella polemica politica 

«Fate passare come straordinarie delle misure ordinarie che ora prendete per non aver non concluso il progetto nei termini entro fine 2025. Questa è solo voglia di visibilità sulla stampa per fini elettorali».

È durissimo l’intervento del consigliere di minoranza Pierluigi Palmas dopo l’annuncio dell’intervento “Salvasport” con il quale il Comune metterà a disposizione le palestre comunali e stanzierà 13.500 euro per supportare le attività della Polisportiva Villamassargia (calcio in primis) visto il protrarsi dei lavori al complesso sportivo Angelo Orrù, da tempo inutilizzabile. «Palestre e impianti, che appartengono alla comunità, - prosegue Palmas - dovrebbero essere dati in mano alle società, così come, in tempi certi, anche i contributi, invece lo si fa all’occorrenza, sbandierandolo sulla stampa per convenienze elettorali».

Pronta la replica dell’assessore allo Sport Marco Mandis: «La scadenza di fine 2025 non era perentoria, i lavori vengono influenzati dalla complessità dell’intervento, dai tempi di realizzazione e omologazione della pista d’atletica e del manto in erba naturale del campo che subiscono le bizzarrie del clima. Accade lo stesso in altri comuni coinvolti nel medesimo bando di finanziamento. Non si tratta quindi di inerzia amministrativa e ribadisco che il Salvasport è un intervento straordinario per garantire la continuità dell’attività sportiva». (s. f.)

