Le palestre comunali assegnate a cinque società 

Sono cinque le realtà sportive di Monastir che utilizzeranno le palestre comunali nella stagione sportiva 2026/2027.

Il Comune ha definito l’assegnazione degli spazi tra il Pallone palestra di via Michelangelo, la palestra di via Tempio e la struttura delle scuole medie di via Grazia Deledda. L’avviso è stato pubblicato a settembre, con l’obiettivo di organizzare l’utilizzo degli impianti comunali per l’intera stagione. Le società che avranno a disposizione le tre strutture sono Ichnos Gim, The Energy Taekwondo, Pattinaggio Folgore, Volley Monastir e Monastir 1983. Alla palestra della scuola secondaria si alterneranno, fino a giugno, la Ichnos Gim con muay thai, pugilato e kick boxing e l'Asd The Energy, impegnata nel taekwondo. La Pattinaggio Folgore avrà invece a disposizione la struttura di via Tempio da novembre al 26 febbraio 2027. Per la Volley Monastir sono previsti spazi sia in via Michelangelo che in via Tempio fino al 31 maggio, mentre il Monastir 1983 utilizzerà il Pallone palestra fino al 30 giugno. L’assegnazione degli spazi è arrivata al termine del confronto tra le società e sulla base dei criteri di preferenza fissati dall’amministrazione. Per tutte le associazioni l’utilizzo degli impianti sarà regolato dalle condizioni stabilite dal Comune e comporterà il pagamento un canone d’uso.

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