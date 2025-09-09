Le palestre avranno gestori 

Dopo settimane di attesa e qualche malcontento pronto a sfociare in protesta, arriva la risposta del Comune: da oggi sarà online il bando per l’assegnazione delle palestre scolastiche alle società sportive cittadine. Le associazioni avranno quindici giorni di tempo per presentare le domande, al termine dei quali verranno assegnati gli spazi disponibili. La decisione arriva in seguito al forte malcontento esploso nei giorni scorsi, in particolare da parte della Pvn Pallavolo Nuoro, società storica che, dopo oltre trent’anni di attività, aveva riconquistato il campionato di Serie C, ma si trovava a fare i conti con l’impossibilità di avviare la stagione agonistica per mancanza di strutture.

Via al bando

L’assessora allo Sport, Natscha Demurtas, ha confermato l’attivazione immediata del bando: «Stiamo cercando di recuperare il tempo perso. In due settimane contiamo di chiudere l’iter e dare certezze alle società». La Giunta comunale ha scelto di mettere nel bando la possibilità di un’opzione di affidamento per due anni consecutivo dell’uso delle palestre, «per garantire continuità e trasparenza», ha specificato l’assessora.

Strutture disponibili

Il bando autorizza la concessione di sette palestre scolastiche: si tratta delle scuole “Ferdinando Podda”, “San Pietro”, “Calamida”, “Borrotzu”, “Mereu”, “Casa della musica” e la piccola struttura della “Maccioni”. Restano escluse per ora tre palestre (“Furreddu”, “Maccioni” (grande) e Monte Gurtei) a causa di problemi tecnici che impediscono l’utilizzo in orario extrascolastico. «Stiamo lavorando anche su queste ultime - ha spiegato Demurtas - per arrivare a una secondo bando e all’assegnazione appena possibile. Le criticità sono note, come Giunta le stiamo affrontando con gli interventi necessari».

Gli indirizzi

Il bando prevede che ogni associazione possa concorrere per una sola palestra, con criteri di assegnazione che tengono conto della qualità delle proposte sportive, del numero di tesserati, della presenza di attività inclusive per giovani, disabili e anziani, oltre che della possibilità di gestione condivisa tra più realtà. L’amministrazione comunale ha previsto tariffe agevolate e un sistema di contributi che verranno reinvestiti in manutenzione e iniziative sportive. Intanto, l’assessora ha avviato gli incontri con le società sportive: «Stiamo ascoltando le esigenze delle associazioni, e lavorando sull’intera impiantistica sportiva, pressoché conclusa la ricognizione che avevo chiesto».

