Le pale nel Parteolla e nel Gerrei, fronte unico dei Comuni: «Uniti per difendere il territorio» 

«Priorità assoluta alla salvaguardia dell’ambiente e degli interessi delle nostre comunità». Questa, in sintesi, la risposta dei sindaci del Parteolla e del Gerrei alla proposta avanzata dalla società “Sedda Perdonau Wind srl” per l’installazione di un parco eolico da 78 MW nel territorio di Dolianova, Sant’Andrea Frius, San Nicolò Gerrei e Serdiana.

L’incontro

I sindaci dei quattro comuni – Ivan Piras, Simone Melis, Stefano Soro e Maurizio Cuccu – lo hanno ribadito ieri durante l’incontro tenutosi a Dolianova, il primo dopo la comunicazione ufficiale della richiesta di valutazione di impatto ambientale presentata dalla società energetica al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica il 30 maggio. Solo venerdì scorso, a quasi due mesi di distanza, i comuni ne sono stati informati. «Siamo disponibili a valutare sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili che favoriscano la transizione energetica – precisano – ma esprimiamo forte preoccupazione per le potenziali speculazioni che si potrebbero verificare in questo settore. Solo attraverso una valutazione completa e dettagliata potremo garantire che lo sviluppo delle energie rinnovabili avvenga nel pieno rispetto dell’ambiente e delle comunità locali». Il progetto della società “Serra Perdonau” prevede l’installazione di 13 pale eoliche. Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro attraverso un cavidotto interrato che convergerà verso una cabina di accumulo passando nei territori di Donori, Nuraminis e Samatzai. I Comuni hanno tempo fino al 28 agosto per presentare eventuali osservazioni al Ministero. Tempi troppo stretti secondo i sindaci, considerato anche il ritardo con cui è stata data comunicazione ai loro uffici. Venerdì prossimo si terrà un nuovo incontro a Dolianova, questa volta supportato dai tecnici comunali, per predisporre un documento da inviare al Ministero. «Per prima cosa chiederemo una proroga dei termini – annunciano i sindaci – al momento sul portale del Ministero non risultano caricati i documenti progettuali necessari per una valutazione accurata e precisa del progetto e del suo impatto sul territorio».

I vincoli

Un film già visto, insomma. Anche per questo i sindaci hanno deciso di fare fronte comune in difesa dell’interesse collettivo. Da un’attenta verifica delle carte emerge che nel 2021 la ditta “Sedda Perdonau Wind” chiese di posizionare una torre per la misurazione del vento a Dolianova in vista di un progetto per la produzione di energia da impianti eolici. Richiesta accolta dal Consiglio comunale ma mai concretizzata perché il terreno individuato era gravato da uso civico. Motivo che ha indotto la stessa società a rinunciare all’installazione della torre anemometrica con la rescissione del contratto comunicata lo scorso marzo. Ora la società torna alla carica. Nella relazione presentata al Ministero si parla di opere a ridotto impatto visivo e ambientale in un’area agricola dove non insistono vincoli urbanistici e paesaggistici. Valutazioni che sembrano però cozzare con quelle, pur sommarie, in possesso di amministratori e associazioni ambientaliste che rilevano vincoli e la sussistenza del diritto di uso civico. Di certo il territorio è pronto alle barricate in difesa dell’ambiente e del paesaggio.

