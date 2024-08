«Le pale nel Golfo degli Angeli? Una devastazione» 

L’opposizione di centrodestra si schiera contro “Sardegna 2”, il progetto della società Renexia Spa per un parco eolico off-shore al largo del Golfo degli Angeli, a 12 miglia dalla Sella del Diavolo. Lo fa con un ordine del giorno, i cui primi firmatari sono Ferdinando Secchi e Alessandra Zedda (Lega-Anima di Sardegna), che verrà discusso a settembre. Contraria anche Forza Italia, con Edoardo Tocco e Roberta Sulis, e Fratelli d’Italia con Stefania Loi.

Tante le perplessità dei consiglieri di minoranza sull’impatto che i 55 aerogeneratori, per una potenza totale di 825 megawatt, avrebbero su turismo, paesaggio, ambiente, pesca e avifauna. Per almeno 30 anni, si legge nel documento, lo skyline ammirato da sardi e turisti sarebbe deturpato. «Si intaccherebbero gli interessi dei pescatori e le rotte delle navi, ma anche i percorsi migratori degli uccelli», spiega Secchi. «Il Golfo degli Angeli non è il posto adeguato per un progetto così invasivo».

Rincara la dose Alessandra Zedda: «Esprimiamo una netta contrarietà agli impianti eolici nelle nostre acque, il mare è una ricchezza insostituibile. Con questo ordine del giorno impegniamo il sindaco a portare avanti una battaglia per salvaguardare il territorio non solo della città ma di tutta l’area metropolitana». Un pensiero anche agli altri progetti che prendono d’assalto l’Isola: «La moratoria regionale manca di un aspetto importante, occorre riaprire la trattativa col Governo affinché le autorizzazioni siano legate a ciò che decide la Regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA