«Le pale eoliche uccidono il turismo» 

«Sarebbe un delitto. La fine del turismo. L’idea che un giorno ci potrebbero esserci centinaia di pale eoliche gigantesche all’orizzonte mi fa star male». Renata Sarritzu ogni giorno guarda il mare dall’albergo Baia di Nora. «Sono qui da trent’anni – racconta – e farò di tutto per difendere il territorio da questo assalto. Non possiamo pagare il prezzo per la transizione energetica. Non voglio entrare nel merito di moratorie e altre cose. Sono contraria. E basta».

L’allarme

La costa tra Pula e Domus de Maria, interessata da tre grossi impianti off shore, fa gola alle multinazionali dell’energia. Dopo i sindaci, intervenuti nel forum organizzato nei giorni scorsi da L’Unione Sarda, scendono in campo agli operatori turistici. Era stato Domenico Bagalà, direttore dei “Nuovi progetti” del Forte Village di Santa Margherita di Pula a lanciare l’allarme. «Il marketing delle strutture turistiche della Sardegna – ribadisce – è indissolubilmente legato al contesto ambientale incontaminato. La presenza visibile di impianti a così breve distanza dalla linea di costa è incompatibile con ogni sforzo promozionale, con danni per il turismo irreversibili».

Gli imprenditori

Paola Giuntelli, dell’hotel Flamingo, si chiede che fine hanno fatto tutte le leggi per la tutela del paesaggio. «Ogni volta che facciamo qualche intervento per migliorare le nostre strutture dobbiamo rispettare tantissime regole – sottolinea – per fare questi parchi hanno ottenuto tutte le autorizzazioni possibili e immaginabili. Uno scempio legalizzato. Dobbiamo opporci». Parla di «situazione assurda» Nicola Palomba dell’hotel Costa dei fiori. «È come pensare di costruire un grattacielo dentro il Colosseo – aggiunge – il nostro paesaggio va tutelato e valorizzato. Questo territorio ha già dato. Da una parte abbiamo la Saras, dall’altro la base militare di Teulada. Invece di fare questi impianti mostruosi si dovrebbero cercare alternative, penso ai tetti delle case o spazi in aree industriali dismesse».

Solo svantaggi

«Sono favorevole alla transizione energetica, ma mi opporrò a questa speculazione». Nicola Napolitano del camping Flumendosa di Santa Margherita sta seguendo con attenzione il dibattito sull’eolico. «Siamo davanti da una speculazione di proporzioni inimmaginabili – afferma – e tanto basta per opporci in tutti i modi. Per il turismo sarebbe la fine. Noi cerchiamo di regalare sogni ai nostri ospiti, non incubi. E poi per la Sardegna non c’è alcun tornaconto, nessun indotto economico, solo sfruttamento del territorio e del mare. Ci stanno rubando l’aria, la terra e il vento». Stessi pareri e stessi umori anche per Giuseppe Obinu dell’hotel Baia delle Palme. «Pula ha impiegato tanti anni per diventare una delle mete turistiche più importanti del mondo – sottolinea – c’è tanto lavoro dietro questi risultati. Possiamo solo crescere. Abbiamo grandi potenzialità. Con questi parchi eolici nessuno verrà da noi. I turisti andrebbero in altre località a cercare quello che trovano in Sardegna. Il paesaggio per noi è tutto».

Timori a Villasimius

Anche la costa di Villasimius è sotto attacco. Ci sono progetti che prevedono l’installazione di quasi cento pale alte 350 metri. «Le conseguenze sarebbero disastrose – dice Sergio Ghiani, presidente del Consorzio turistico – dobbiamo essere tutti uniti in questa battaglia per l’Isola. In questo momento bisogna mettere da parte le appartenenze politiche. C’è in ballo il futuro della nostra terra. Siamo tutti coinvolti in questa battaglia contro una mostruosa transizione energetica imposta dall’alto, un attacco in tutti i sensi. Cittadini e istituzioni ancora una volta sono stati ignorati». Fosco Valerio, proprietario dell’hotel Simius vorrebbe fermare tutto: «Si tratta di una situazione assurda – commenta – la politica cerchi altre soluzioni, ma si faccia di tutto per bloccare definitivamente questo scempio».

