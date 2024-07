Le pale ciclopiche davanti a S’Archittu 

Trecentonove chilometri quadrati di mare occupato. Per installare 32 aerogeneratori galleggianti che alla punta della pala saranno alti 355 metri, a distanze comprese tra 19 e 29 miglia nautiche (fra 35 e 55 chilometri), sopra un fondale che varia dai 250 ai 1350 metri. Sono i numeri, giganteschi, dell’impianto offshore che la società “Parco Eolico Flottante Mistral Srl” - per conto di altri - vuole installare nel mare della Sardegna, tra Capo Mannu e Capo Marrargiu, davanti a quasi 70 chilometri di costa, quella occidentale, suddivisi tra due province: Sassari e Oristano. Con il monumento naturale di S’Archittu in mezzo.

Numeri enormi

Ma l'intervento non è concluso. Ci sono anche un cavo sottomarino e le opere a terra, stazione di scambio compresa, che attraverseranno i territori di Alghero, Putifigari, Ittiri e Bessude. L’impatto sul paesaggio, si legge nei documenti, «sarà minimo». Ma c'è. E le pale sono visibili da terra anche nelle fotosimulazioni depositate dalla società. Che assicura: «Con un totale di 480 MW di capacità installata, il parco avrà una produzione netta di energia di 1.398,24 Gwh all'anno, garantendo corrente elettrica per oltre mezzo milione di famiglie italiane».

Una previsione fornita da tecnici specializzati. Che dà adito a un quesito: se un solo impianto – come questo – potrebbe garantire la luce nelle case di un terzo della popolazione sarda, qual è il senso di altre 28 richieste di connessione alla rete Terna per parchi eolici offshore nella sola Isola, che si aggiungono alle altre quasi 800 tra eolico a terra e fotovoltaico?

Il procedimento

Di moratoria e blocco della realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile in Sardegna si parla da mesi. Ora c'è la legge ma pare non preoccupare troppo chi vuole sfruttare il vento. L'istanza per la Valutazione d'impatto ambientale al ministero per l’Ambiente e la sicurezza energetica, per il progetto Mistral, è stata depositata lo scorso 19 aprile.

Uffici dell'Ambiente e proponente hanno dialogato per un po' e il 27 maggio è stata richiesta un'integrazione delle carte. La società ha provveduto il 12 giugno. E il 4 luglio è stata avviata la consultazione pubblica, con la pubblicazione di centinaia di pagine di documenti: Regione, Comuni e tutti gli eventuali soggetti interessati potranno dire la loro sul ciclopico progetto.

Il colosso

La controparte, in caso di osservazioni negative, non è una piccola società a responsabilità limitata con sede in via Achille Campanile, a Roma. Dietro, ed è dichiarato nelle carte progettuali, c'è il colosso spagnolo Acciona Energia, a sua volta braccio elettrico della società che la Sardegna la conosce bene: si occupa del sistema di depurazione delle acque. La portata degli interessi è dichiarata: il vero proponente si definisce «il più grande operatore energetico al mondo, che lavora esclusivamente con energie rinnovabili. Il gruppo è attivo nel comparto delle principali energie pulite, in particolare eolico e fotovoltaico producendo elettricità, rinnovabile al 100%, equivalente al consumo di oltre 7,6 milioni di persone nei 5 continenti».

L’impatto

Le pale, è la rassicurazione, saranno «impercettibili» dalla costa, vista la distanza. Ma le fotosimulazioni da terra in versione wireframe le rendono visibili. E quella zona è ricca di punti panoramici. La tecnologia usata serve «per un’idea della localizzazione e della dimensione degli aerogeneratori (...) ma naturalmente non va considerata una visualizzazione realistica dell’aspetto che avranno». La società ammette che «il parco eolico interagisce con alcune zone marine utilizzate principalmente per la pesca a strascico», ma sottolinea che «il numero di imbarcazioni è limitato». Tradotto: poco male. Ancora, si legge: «L'ecosistema marino nella zona è ricco e diversificato». Ma anche qui, ecco la soluzione annunciata: «L’interazione sarà ad ogni modo quanto più possibile limitata». La “interazione” ci sarà, ma l'interesse per il parco è prevalente. E a terra verranno sradicati degli uliveti, che saranno riposizionati: deve passare il cavo.

