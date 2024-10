Le pale a Su Nuraxi sul tavolo di Meloni 

Ci sono i progetti “accelerati”, non mancano quelli “spinti” dai verdetti giudiziari e incombono quelli che attendono il verdetto finale dei piani più alti. La Sardegna, quella accerchiata da pale e “graticole” solari, non poteva mancare nell’esclusivo elenco di Palazzo Chigi, il più decisivo nello scacchiere speculativo energetico dell’Isola. È nella residenza istituzionale della Giorgia d’Italia che si sta per consumare l’ennesimo affronto alla terra dei Nuraghi. La “pressione” dei Giudici, normale in uno Stato di Diritto, che invocano il rispetto delle tempistiche di legge, da esercitare con un’approvazione o un diniego, è un fardello troppo pesante anche per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo il Decreto “accelerazione”, approvato lo scorso 18 ottobre, il Governo Meloni è chiamato a dirimere una delle questioni più delicate: il contenzioso atavico tra il Ministero dell’Ambiente e quello della Cultura.

Prevalenza delle pale

Si tratta dei progetti più invasivi, dove “Beni paesaggistici e archeologici” sono a rischio palificazioni stile foresta-Torre Eiffel. Impianti che rischiano di essere approvati “manu militari” direttamente dal Governo chiamato ad applicare il più aberrante diktat del “famigerato” Decreto Draghi, quello che prevede l’irrilevanza dei pareri archeologico-paesaggistico dinanzi alla preminenza-prevalenza degli impianti eolico-solari sancita e ribadita da tutti gli esecutivi negli ultimi tre anni. In pratica sul tavolo del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono inviati quei progetti dove il contrasto tra Ministeri è risultato insanabile tanto da chiedere il pronunciamento del Governo nella sua collegialità, su parere sempre stringente e dirimente del Premier. A finire nelle stanze più altolocate del primo Palazzo di Roma sono dodici progetti, dall’eolico al fotovoltaico, sino all’idroelettrico di Esterzili, sul sistema idrico del Flumendosa. A guidare la pattuglia dei progetti devastanti è certamente, per rilevanza, quello che riguarda il monumento principe della Civiltà nuragica, la Reggia di Barumini. Su Nuraxi , il Nuraghe emblema nel mondo, portato alla luce dal patriarca della Civiltà del Popolo sardo, il Sardus Pater Giovanni Lilliu, rischia di essere circondato da 17 pale eoliche ciclopiche tutte visibili dal maestoso simbolo dell’archeologia sarda. Un vero e proprio colpo al cuore per l’immenso patrimonio storico dell’Isola che attende il verdetto proprio dal principale Palazzo del potere di Stato, lo stesso che tre anni fa aveva già “affondato” le ragioni storiche e architettoniche della Basilica di Saccargia. I progetti all’esame di Giorgia Meloni hanno tutti il parere contrario, pesantemente contrario, delle Soprintendenze e del Ministero della Cultura, tutti con argomentazioni pregnanti che lasciano comprendere l’aggressione della speculazione energetica alla storia della Sardegna e al suo paesaggio. Si tratta, quindi, della terza corsia privilegiata che i signori del sole e del vento avranno a disposizione: quella delle sentenze giudiziarie che impongono il rispetto dei tempi; il decreto sull’accelerazione per i progetti sopra i 50 mw per il fotovoltaico e 75 mw per l’eolico; i progetti all’attenzione di Palazzo Chigi. Oggi pubblichiamo l’elenco dei procedimenti in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Barumini - impianto eolico - denominato "Luminu" costituito da 17 pale, ciascuna di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza di 112,2 MW, da realizzarsi nei comuni di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca, e delle opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Genoni, Gesturi e Nuragus." – Soc. GRV Wind Sardegna 6

Escalaplano - Escalaplano - Seui – eolico "Escala" – 72 MW – Soc. Escala Wind

Esterzili – "Taccu sa Pruna" - Impianto di Accumulo Idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità – Soc. Edison

Esterzili – eolico - 29 aerogeneratori – 153,9 MW e relative opere connesse nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui – Soc. Loto Rinnovabili

Esterzili - Escalaplano – eolico "Amistade" - 21 aerogeneratori - 130,2 MW - Soc. Sardeolica

Ossi – impianto eolico – 31 MW – opere e infrastrutture connesse site anche nei territori comunali di Florinas, di Ploaghe e di Codrongianos – Soc. GRV Wind Sardegna 3

Palmas Arborea - Oristano – impianto agrivoltaico denominato "Green and Blue Serr'e Arena" -120 MW – Soc. Innovo Development 3

Samassi – Serrenti – eolico - 11 aerogeneratori - 66 MW, – Soc. Sorgenia Renewables

San Gavino Monreale - Guspini - Gonnosfanadiga – agrivoltaico – "Fattoria Solare Sa Pedrera", - 48 MW – Soc. EF Agri società agricola

Sassari – impianto agrivoltaico - 48,30 MW – Soc. Ine Cugulargiu

Sassari – impianto agrivoltaico, "Sassari 2", - 25 MW – località Campanedda – Soc. Energia Pulita Italiana

Sassari – agrivoltaico - 60 MW – località contrada Campanedda – Soc. Energia Pulita Italiana

Sassari – impianto agrivoltaico - "Ecovoltaico Nurra" - 144,21 MW - località "Giuanne Abbas" e "Elighe longu” – Soc. Sigma Ariete

Sassari – impianto Agrivoltaico Macciadosa - 80,88 MW soc. Pacifico Cristallo

Sassari – Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico della potenza di 48,30 MW – Società Ine Cugulargiu

Sassari - impianto agrivoltaico "Green and Blue Serra Longa" - 61,6707 MW, in località Serra Longa Soc. Maddalena

Sindia – Progetto Centrale Fotovoltaica - 39,95 MWp, in regione Sos Compensos – Soc. Ine sos Cumpensos

Siamaggiore – Solarussa – agrivoltaico – "Fattoria Solare Siamaggiore 1" – 34,315 MW soc. EF AGRI Società Agricola

Uta – costruzione impianto fotovoltaico - "Cacip_25", – 25,29 MW – Soc. Delta Acquario

