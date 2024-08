Le pagine inedite di Simona Vinci A Villasimius c’è un bosco di storie 

«C’è un bellissimo riscontro da parte del pubblico, sia in termini di quantità che di qualità, un’energia vitale che ripaga ogni sforzo profuso», firmato Francesca Serafini, direttrice artistica del Festival della Marina di Villasimius.

Legge Alberto Tulli

Il programma proseguirà stasera ma con un colpo di scena. «Avevo inserito nel programma un incontro con la scrittrice Simona Vinci e lo scrittore Giordano Meacci per un dialogo intitolato “Un bosco di fantasmi”, tuttavia, per un imprevisto di salute l’autrice bolognese non potrà esserci», continua la direttrice artistica, «ma supplirà alla sua assenza con un dono prezioso, inviandoci due pagine inedite tratte dal suo nuovo libro che uscirà a inizio 2025, un brano che verrà letto dall’attore teatrale Alberto Tulli, un caro amico coinvolto in questa bella avventura».

Cinema e libri

E così, sulla scia delle chiacchierate/interviste con Paolo Sorrentino e Sandro Veronesi «che in occasione del suo incontro», ricorda Serafini, «ha letto alcune pagine del suo nuovo libro, “Settembre nero” (in uscita per La Nave di Teseo l’8 ottobre), regalandoci un momento davvero emozionante, stasera affiancherò sul palco Giordano Meacci, un amico di lunga data di cui conosco a menadito l’opera e le sue sfaccettature». Linguista e allievo di Luca Serianni (così come Serafini, ndr ), la passione di Meacci per il cinema è palese sia per il suo ruolo da sceneggiatore, sia per il continuo rimando nei titoli dei suoi romanzi, come “Il cinghiale che uccise Liberty Valance”, “Cittadino Cane” e il più recente, “Acchiappafantasmi”, nelle cui pagine troviamo anche ritratti di Vincenzo Cerami ed Ettore Scola.

Il paesaggio di luce

Un amore a tutto tondo che sarà al centro dell’incontro a Villasimius, un luogo che ha colpito lo scrittore romano: «Questo è un posto paradisiaco fra luce e il verde e stasera questo mare non sarà un ostacolo ma un ponte, un luogo d’incontro che unirà le nostre parole con quelle di Simona Vinci, dando vita ad una vera e propria jam session artistica, un dialogo spaesato ma rigoroso nel tempo e nello spazio. Del resto», prosegue Meacci, «tutte le storie nascono in un bosco narrativo, in un luogo interiore, traendo forza dai fantasmi di luce che ci attraversano e ci portiamo dentro, alimentati dalle storie che stiamo continuamente scrivendo o magari, dai libri letti».

Cosa è la letteratura

Meacci ricorderà la lezione di Federico Fellini, «che amava dire che le storie non si chiudono mai e per questo non andrebbe mai usata la parola “fine”», e avrà modo di esporre la sua personale teoria su cosa sia la letteratura ovvero, «la possibilità di cogliere e poter scrivere di tutto ciò che ci attornia, ad esempio un libro ritrovato, un dialogo carpito o magari, la scena di un film che ha innescato una scintilla artistica, portandoci dentro quel bosco di storie, immersi in un sentiero narrativo personalissimo alle prese con i nostri fantasmi e le lame di luce, un viaggio senza sosta che, d’un tratto, può far nascere anche un nuovo libro».

