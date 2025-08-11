VaiOnline
Gonnesa.
Le ossa umane trovate a Canal’e Trincas sotto esame al Brotzu 

Le ossa umane recuperate a Canal’e Trincas, in territorio comunale di Gonnesa, sono state visionate dal medico legale venerdì scorso e portate a Cagliari: qui, all’istituto di medicina legale diretto dal dottor Roberto Demontis con sede all’ospedale Brotzu, saranno eseguiti tutti i rilievi utili a scoprire qualcosa in più del misterioso ritrovamento avvenuto nei giorni scorsi. Nei sassi della spiaggetta di Canal’e Trincas, la scorsa settimana, un uomo che si trovava lì per pescare ha ritrovato delle ossa umane, dal bacino in giù. Immediata la segnalazione al comandante dei barracelli di Gonnesa: da lì si è attivata la procedura per recuperare i resti, dopo aver sentito il magistrato di turno.

Un recupero all’insegna della collaborazione tra compagnia barracellare, Sosago (associazione di volontariato di protezione civile) che ha messo a disposizione una moto d’acqua e un operatore, e polizia locale, il cui agente ha effettuato il recupero dei resti, trasferiti poi nel cimitero di Gonnesa. Lì sono rimasti in custodia nella camera mortuaria fino a venerdì, quando sono stati acquisiti dal medico legale. Ora al Brotzu analisi e accertamenti medici per provare ad avere informazioni sul cadavere e sulla data del decesso.

