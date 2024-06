Le opposizioni avvisano: «L’Italia è in panchina» 

Ha vinto le elezioni, ma in Europa «non si fa valere e l’Italia è in panchina». Le opposizioni aspettavano al varco la presidente del consiglio Giorgia Meloni per contestare il modo con cui si è mossa a Bruxelles dopo le Europee. L’occasione sono state le comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio Ue. E così dopo la premier sono intervenuti un po’ tutti: la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente M5S Giuseppe Conte, Angelo Bonelli per Avs, Riccardo Magi per Più Europa, Matteo Renzi al Senato per Iv. E anche Carlo Calenda, via social dalla convalescenza. Il tema era l’Europa, ma la polemica italiana ha fatto più di un passo dentro il dibattito in Aula. Schlein: «Mi aspetto che nella discussione in Ue porti le priorità del Paese e non della sua famiglia politica». Il ruolo della premier anche di capo dell'Ecr è stato nel mirino, e anche l'esclusione dai top job, dai ruoli che contano in Ue. Conte riprende le parole di Meloni che riferendosi alla tragedia del bracciante di Latina, durante l’applauso dell'Aula ha detto ai suoi ministri: «Ragà, alzatevi pure voi». «Mutuo il suo linguaggio: ragazzi svegliatevi», ha detto il leader M5S. Sarcastico anche Renzi: Meloni, «ci ha raccontato una storia fra la grande statista e la piccola fiammiferaia. Forse non è che non hanno rispetto per l'Italia, ma non vogliono lei e le sue idee politiche». Duro Bonelli: «Meloni è stata messa fuori dalla porta».

