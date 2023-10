Le opportunità all’estero per gli studenti con Intercultura 

Domani, dalle 15, all'Istituto “Lorenzo Mossa” l’Open day di Intercultura. Un’occasione per studenti e famiglie di scoprire le opportunità offerte da Intercultura. Gli studenti che hanno recentemente concluso un'esperienza all'estero con Intercultura condivideranno le loro storie e le esperienze che hanno trasformato le loro vite. I volontari saranno a disposizione per fornire informazioni dettagliate sul progetto, i programmi scolastici e le borse di studio disponibili per chi desidera trascorrere un periodo all'estero, fino a un intero anno scolastico, nel 2024/2025. La formula permetterà ai partecipanti di arrivare all'ora che preferiscono e di approfondire specifici argomenti di interesse attraverso banchetti tematici.

RIPRODUZIONE RISERVATA