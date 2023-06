Le opere di Scassellati alla Sacra famiglia 

Arte, poesia, fragilità umana hanno riunito centinaia di persone sabato scorso nella parrocchia della Sacra famiglia di Sassari. Un appuntamento atteso sin dal lontano 2002 e che, finalmente, è stato possibile coronare con il suggestivo rito della dedicazione della chiesa e la consacrazione del nuovo altare realizzato dal maestro Jacopo Scassellati.

Il progetto

Uno spazio destinato a diventare laboratorio artistico, dedicato per intero all'ormai affermato artista, che dichiara: «Sono interventi sia in pittura che in ceramica, sei opere olio su tela, l'intera via Crucis, l’altare, il tabernacolo e l’ambone, che uniscono una visione antica alla contemporaneità. Rimandano a un profondo linguaggio dei valori, traducendo nella materia l'esperienza umana. L'argilla, infatti, ci riporta alle origini della Creazione; quando l'uomo fu tratto dalla polvere della terra». La sensazione di stupore unita al mistero, alla ricerca di sé stessi e, con essa, del sacro, è intensificata dal tratto artistico attraverso la scelta di cromatismi ad ampio contrasto che «chiamano la materia a parlare della sua origine, consentendo un dialogo intimo con lo spirito. È come una danza che mette insieme un tempo senza tempo, dove tutto sembra sospeso in attesa di un riscatto», dice l’artista. Ed è così che nascono le opere Scassellati, dal buio alla luce, dal mistero a un piccolo frammento di rivelazione. Legami custoditi in pochi metri di ceramica o tela, ora arricchiscono uno spazio destinato alla comunità unita e numerosa, grazie anche alla sensibilità di don Giuseppe Faedda: «Siamo tutti parte di una chiesa semplice, anche per quanto riguarda le strutture e le decorazioni. Costruita negli anni Settanta, oggi è simbolo di un equilibrio che ci vede insieme come collaboratori attivi e affiatati. Il nostro percorso, arricchito dal lavoro del maestro Scassellati, è appena cominciato». Alla celebrazione di sabato sera erano presenti i due vescovi Gian Franco Saba e Pietro Meloni, l’arciprete del capitolo Giancarlo Zichi, le autorità, il sindaco di Esporlatu (paese di origine di don Faedda) Antonio Fadda e quello di Sassari, Nanni Campus che ha ringraziato per il lavoro svolto in nome della fratellanza e vicinanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA