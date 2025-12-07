Le opere di Maria Lai e di Albrecht Dürer a confronto 

“Il respiro di un viaggio” è la nuova mostra che sarà inaugurata il 13 dicembre alla Fondazione Stazione dell’arte e CaMuC di Ulassai. Un confronto inedito tra Albrecht Dürer e Maria Lai, che attraversa cinque secoli di storia dell’arte, in una fusione di sensibilità condivisa tra il segno e la ricerca di significati, tra il potere dello sguardo e l’immaginazione. Sarà visitabile sino al 15 marzo, ed è curata da Marco Peri e Luca Baroni. Offre l’opportunità di ammirare importanti capolavori dell’opera grafica di Dürer, provenienti da prestigiose collezioni private, e una selezione di opere di Maria Lai nella sua ricerca radicata nelle tradizioni arcaiche della Sardegna.

L’incontro tra i due artisti trova la sua sintesi nei temi che danno il titolo alla mostra: il respiro, inteso come soffio vitale e ritmo interiore, e il viaggio, come dimensione fisica e spirituale.

«La Fondazione Stazione dell’Arte si prepara a celebrare nel 2026 i vent’anni dalla sua apertura - dice il direttore Peri -. Sarà un anno importante, scandito da nuove mostre e iniziative speciali dedicate a Maria Lai. Il percorso espositivo della collezione permanente viene costantemente rinnovato per valorizzare la profondità e la ricchezza della sua eredità artistica». (g. pit.)

