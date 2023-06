Le opere dei ragazzi autistici  in mostra nell’ex Convento 

Una mostra d’arte speciale allestita all’ex convento dei cappuccini che si potrà visitare fino a domani per tutto il giorno. Grazie al progetto dell’associazione Laborart, i ragazzi autistici guidati da Michele Campus, in arte Retro, hanno realizzato quadri in digitale o con i pennelli, dando sfogo alla loro creatività.

«Facciamo arte terapia» spiega Campus, «con lo scopo di inclusione sociale». E allora ecco Federico, 27 anni, che ha creato la supereroina autistica Lethal Bird, «ce l’avevo in testa da un po’ di anni» racconta, «il suo scopo è di combattere per i diritti degli autistici ma anche per i diritti delle donne». E poi c’è Mirko, 27 anni anche lui, «io ho creato un personaggio metà guerriera e metà vichinga. Mi è piaciuto molto partecipare a questo laboratorio».

La mostra è inserita nel programma di Itacà, il festival del turismo responsabile che proseguirà ancora oggi e domani. Tra gli appuntamenti di oggi passeggiate alla scoperta delle mandorle e a laboratori su latte e ricotta in In Our Garden a Santu Lianu. Ancora visite alla cantina Fois in via Garibaldi, il laboratorio della consapevolezza in via dei Pioppi 63 e il museo dell’abito antico nella sala delle vetrine dell’ex Convento dei cappuccini, a cura dell’associazione Su Idanu con esposizione di abiti tradizionali quartesi.

Spazio anche allo sport con il golf a Flumini e alle escursioni a Monte Cresia con partenza da Marina di Capitana.

