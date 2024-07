Le opere degli studenti nella serata dell’arte 

C’erano anche gli allievi del liceo artistico Mario Delitala alla serata di “Non solo mare” dedicata agli artisti. Una rappresentanza di tutto l’istituto superiore ha esposto alcune delle opere realizzate durante l’anno scolastico nelle discipline plastiche, pittoriche e geometriche.

Insieme ai professori Gianni Viglino e Rossana Fancello, i ragazzi hanno allestito il loro spazio con bozzetti, disegni, quadri, sculture in argilla realizzati durante l’anno, come una sorta di rodaggio per la festa dell’arte che verrà organizzata per il termine del prossimo anno scolastico. Hanno prodotto un bassorilievo di circa 120x90 in argilla e hanno riprodotto “La stanza di Van Gogh”, in estemporanea. Anche la professoressa Fancello ha esposto le sue opere sulla filatura della lana, riprendendo i soggetti della tradizione isolana.

Il professore Gianni Viglino ha spiegato: «Abbiamo cercato di coinvolgere anche altri artisti come Alfio Sulis che fa sculture su legno, David Mereu che è un nostro studente e ha dedicato il suo stand alla progettazione e realizzazione di prototipi fatti con le stampanti 3d, o Andrea Rubiu e la sua personale visione dell’archeologia industriale. Il tutto è finalizzato a creare un movimento vivace degli artisti locali, che spesso sono invisibili, e mettere le basi per la festa dell’arte. Per noi è andata benissimo, i ragazzi hanno partecipato ben volentieri e con entusiasmo e alle persone è piaciuto».

