Le opere degli studenti nel segno di Maria Lai 

Tessere relazioni e creare un intreccio della comunità scolastica con il territorio. È questa l’anima del progetto “…un filo ci unisce a Maria Lai”, che ha dato vita a una bellissima mostra che si può visitare nell’aula lettura della scuola primaria di via Caddeo.

Un progetto condiviso da tante maestre e docenti dell’istituto Eleonora d’Arborea e che ha visto protagonisti i piccoli studenti delle classi quarta A e B della scuola primaria di via Caddeo e delle classi seconda e terza sezioni A e B della scuola media, guidati dalla docente Irene Corsi, insieme all’associazione “Insieme si può”, al servizio “Ci siamo anche noi” e le donne del centro di aggregazione sociale.

Una delle anime del progetto è la maestra Angelina Cinus: «Siamo partiti dalla frase meravigliosa “non importa se non capisci, segui il ritmo”. Il desiderio di fare rete, costruire legami e relazioni, rimanendo ancorati alla nostra cultura e alla nostra tradizione, ci hanno spinto tra le braccia della nostra musa ispiratrice Maria Lai, che di trame e intrecci si è fatta grande portatrice. In punta di piedi abbiamo provato a rivisitare alcune delle sue opere, a trasformarle con cura con i materiali più semplici, quelli che le erano tanto cari, filati, tessuti, legno. Vedere gli alunni adolescenti con ago e filo ricamare su carta e tessuto, ci ha restituito l'idea che si possa fare ancora tanto con e per i nostri ragazzi».

