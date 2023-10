Le opere d’arte sono gli abitanti del quartiere 

Non solo murales: sui muri del centro storico di San Sperate si possono trovare esposte delle opere che ne rappresentano il cuore, perché ritraggono i volti dei suoi abitanti. L'idea è del fotografo sansperatino Alessio Cabras, che ha immortalato decine di residenti del quartiere di San Giovanni, dove lui stesso è cresciuto: «È un omaggio ai giuanesus , gli abitanti della zona», spiega.

L'iniziativa ha preso il via in concomitanza dell'ultima edizione di Cuncambias, il festival di cultura popolare che quest'anno ha festeggiato i suoi primi vent’anni.

Legame indissolubile

«Ogni estate qui si ripete un evento strano, magico, folle», racconta il fotografo: «Artisti, attori, teatranti, musicisti e performer si incontrano per celebrare lo scambio e la condivisione tra donne, uomini, bambini e bambine». Di edizione in edizione, tra abitanti del quartiere e festival si è creato un rapporto simbiotico: «Il progetto fotografico “Caras giuanesas” – prosegue Cabras – nasce con l’intento di rendere omaggio agli abitanti del rione San Giovanni e puntare i riflettori su chi in questi vent'anni è rimasto dietro le quinte del festival, preservando con la propria presenza la popolarità e l'autenticità del rione». Concluso il festival, le immagini hanno continuato a moltiplicarsi e fino a riempire tutti i muri della zona.

«Senso di identità»

Alessio Cabras è attivo da anni sul territorio: vincitore al festival Phest di Monopoli con “Dovevo nascere pesce”, è stato premiato dalla Leica Akademie e dal Pdn Emerging Photographer 2018 con un progetto intitolato Eucalyptus, sulla militarizzazione dell’Isola.

I residenti del quartiere sono entusiasti delle sue foto. «Mi piace veramente tanto questa iniziativa», commenta il 25enne Francesco Mocci: «Credo che dia un senso di identità al nostro quartiere. Chi passa di qua ha modo di vedere i volti di noi residenti. È bellissimo. Un po’ mi dispiace non esserci, ma tra quelle foto ci sono mio padre e mio fratello. Guardandoli ritratti sorrido sempre». Il fratello ritratto si chiama Fabrizio: «Vivo a San Giovanni da quando sono nato – racconta – e vedere i miei vicini di casa e parenti sui muri delle strade mi emoziona tantissimo. Ho partecipato volentieri. Con Alessio, il fotografo, siamo amici da tempo e credo abbia fatto un lavoro magnifico. Dà risonanza al quartiere e ai suoi abitanti».

«Ci ha incantati»

“Caras giuanesas” nasce sotto il segno di Cuncambias. Giulio Landis, uno degli ideatori e organizzatori del festival, si esprime sul progetto: «Non servivamo certo noi a dimostrare il talento di un grande artista e fotografo come Alessio Cabras. Il suo lavoro, da anni, rivela la sua sensibilità. Con il suo progetto profondo e delicato ha fatto crescere il valore artistico del quartiere dov’è cresciuto. Ci ha incantati. Da noi – conclude Landis – troverà sempre le porte aperte».

