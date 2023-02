Le Ong: «Non soccorrere è un crimine» 

Crotone. La tragedia di Crotone è «frutto di precise scelte politiche» perché «non soccorrere è un crimine». Si leva alta la voce delle Ong dopo il naufragio di ieri davanti alle coste del Crotonese: le critiche investono l'Italia e l'Europa. E il ricordo di Unicef va al piccolo Aylan, il bambino profugo morto nell'ottobre del 2015 su una spiaggia turca le cui immagini fecero il giro del mondo: «Non ci era bastata quella terribile immagine?». «Dolore e sgomento» twitta SeaWatch, l'organizzazione tedesca no-profit che opera nel Mediterraneo centrale, che rimarca: «Intollerabile che l’unica via d'accesso all'Europa sia il mare». Per Sergio Di Dato, Medici Senza Frontiere, il naufragio «è un pugno sullo stomaco». Pesante il j'accuse di Emergency: «Il dramma di Crotone é il frutto di precise scelte politiche che impediscono vie di accesso legali all'Europa. Continueremo a soccorrere chi è in difficoltà e a salvare vite, ma è necessario che l'Italia e l'Europa mettano mano a una riforma del sistema di accesso, asilo e accoglienza». Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, dice che «le immagini di questi corpi ci rimandano a Aylan». Filippo Ungaro, Save the Children Italia, critica le politiche italiane ed europee: «Ancora una volta ci troviamo a piangere la morte ingiusta di chi cerca un futuro migliore. Mentre la politica in Italia e in Europa pensa di risolvere con muri per le Ong».

