«Le omelie durino al massimo dieci minuti» 

Città del Vaticano. «A volte ci sono predicazioni lunghe, 20 minuti, 30 minuti. Ma, per favore, i predicatori devono predicare un'idea, un affetto e un invito ad agire. Oltre gli otto minuti la predica svanisce, non si capisce. E questo lo dico ai predicatori». Diventa quasi uno sfogo l'intermezzo a braccio di papa Francesco, molto applaudito dai fedeli in Piazza San Pietro, durante l'udienza generale dedicata oggi all'«opera evangelizzatrice dello Spirito Santo» e «al suo ruolo nella predicazione della Chiesa».

Bergoglio, ancora una volta, ha sorpreso tutti. «Vedo che vi piace sentire questo - ha detto rispondendo al plauso dei fedeli -. A volte vediamo gli uomini che quando incomincia la predica vanno fuori a fumare una sigaretta e poi rientrano. Non bisogna mai andare oltre i dieci minuti. Questo è molto importante».

Non è certo la prima volta che il Pontefice se la prende con le omelie lunghe e noiose, un punto che ritiene cruciale per la buona e corretta vita pastorale. «Abbiate pietà del popolo fedele», aveva detto il 12 giugno 2015 al ritiro dei sacerdoti in Laterano e ugualmente si era lamentato nell'agosto 2023, di ritorno dal Portogallo. Ieri ha detto che «i preti a volte parlano tanto e non si capisce di che cosa parlano». Quindi l’invito a «non volere predicare noi stessi, ma Gesù Signore». E di continuare a farlo «anche per la pace».

