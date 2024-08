Le ombre di Teheran sulle elezioni presidenziali americane 

Washington. Le ombre dell’Iran si allungano sulle elezioni americane, come quattro e otto anni fa quelle della Russia. Dopo la denuncia di un attacco hacker alla campagna di Donald Trump, l’Fbi ha deciso di aprire un’indagine per capire se dietro l’operazione ci sia effettivamente la mano del regime di Teheran e se anche il ticket democratico sia stato vittima di qualche blitz informatico negli ultimi mesi. Sabato scorso lo staff del tycoon ha rivelato di aver subito un cyber attack contro il suo sistema di posta, all’indomani della pubblicazione di un rapporto di Microsoft secondo il quale hacker iraniani «hanno inviato un’email di spear phishing a giugno a un funzionario di una campagna presidenziale», senza precisare di quale candidato si trattasse. «Forze ostili agli Stati Uniti hanno rubato alcuni documenti della campagna», ha fatto sapere il portavoce Steven Cheung. Qualche ora dopo, The Donald ha sminuito l’episodio spiegando che gli hacker erano riusciti ad ottenere soltanto file accessibili a tutti, ma se l’Agenzia dovesse confermare che l’attacco è stato opera dell’Iran sarebbe un segnale inquietante anche alla luce delle notizie su un piano iraniano per assassinare l’ex presidente rivelato qualche settimana fa. Senza contare la recente incriminazione di un pachistano legato all’Iran, arrestato a metà luglio e accusato dal dipartimento di Giustizia Usa di un piano per uccidere diversi alti funzionari americani. «Possiamo confermare che stiamo indagando sulla vicenda», ha spiegato l’Fbi senza nominare né Trump né Teheran. Funzionari iraniani hanno negato qualsiasi coinvolgimento e la Casa Bianca non ha accusato formalmente il Paese, tuttavia è dall’inizio dell’estate che l’Agenzia si sta occupando del rischio di interferenze iraniane nel voto di novembre tanto che il deputato democratico Adam Schiff ha chiesto ai federali, assieme a un gruppo bipartisan di colleghi, di rilevare «le informazioni in loro possesso».

