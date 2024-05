Le ombre della stagione 

La luce abbagliante di una salvezza che vale oro, e non solo metaforicamente, ma anche le ombre di quei rossoblù da cui il Cagliari aspettava decisamente un contributo più importante. Quattro acquisti estivi partiti, sulla carta, come titolari e che, invece, hanno avuto un rendimento assolutamente insufficiente e che, almeno in un caso, porterà all'immediato divorzio.

Che flop

Per lui Ranieri si era esposto pubblicamente anche prima della chiusura dell'affare: «Petagna sarebbe il giocatore perfetto per completare il reparto offensivo». E Andrea Petagna è arrivato, proprio nell'ultimo giorno di mercato: prestito con diritto di riscatto dal Monza e il desiderio di mostrare di poter fare ancora la differenza. Missione fallita. Perché di momenti indimenticabili ce ne sono stati ben pochi. Ancora meno gli attesi gol, solo uno, pesante, nel vittorioso 2-1 col Bologna. Per il resto, tanti passaggi a vuoto, una serie di acciacchi e, alla fine, un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori due mesi. E anche quando è tornato disponibile, Petagna non ha più visto il campo. Per lui un totale di diciotto presenze in campionato, l'ultima il 25 febbraio col Napoli. Anche per questo il Cagliari non pensa certo a un riscatto fissato a circa 8 milioni, col giocatore che tornerà mestamente a Monza.

La strana coppia

Non proprio prime scelte, ma al Cagliari servivano due difensori centrali ed è andato a pescarli all'estero, in Olanda Pantelis Hatzidiakos e in Francia Mateusz Wieteska. Grandi promesse e investimento notevole, in un mercato forzatamente al risparmio: 2.5 milioni per il greco arrivato dall'Az e addirittura 5 per il polacco scovato nel Clermont. Subito titolarissimi, i due hanno patito l'impatto col calcio italiano, scivolando nelle gerarchie. Alla fine, diciannove presenze per Wieteska e solo tredici per Hatzidiakos. Entrambi sono legati da contratti quadriennali al Cagliari, che spera di poter vedere due giocatori diversi il prossimo anno, a meno che non arrivino proposte che permettano di recuperare quanto speso un anno fa.

Un lampo

Jakub Jankto è stato il primo nome fatto da Ranieri quando è stato preparato il piano per il mercato estivo posto promozione. Il ceco è stato uno dei punti di forza nella Samp e il tecnico ha puntato sulla sua voglia di riscatto dopo due stagioni negative all'estero. Ma Jankto è stato tutt'altro che determinante col Cagliari. Luci e ombre, un gol pesantissimo per la prima vittoria esterna a Empoli, ma anche tante panchine. Alla fine per JJ solo diciotto gare e tanti dubbi sulla sua permanenza in rossoblù anche per l'anno che verrà.

