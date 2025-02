Le Olimpiadi estive del ’72 e quella drammatica diretta 

Dagli episodi del passato cerchiamo sempre di trarre una chiave costruttiva sul presente. Alla luce del contesto attuale - pensiamo solo alle crisi geopolitiche in corso - i percorsi storici riecheggiano come un monito sui pericoli di scenari potenzialmente critici, e offrono un banco di prova per valutare l’efficacia di possibili soluzioni. Pensando agli ultimi trascorsi del conflitto israelo-palestinese, non può che tornare alla mente il massacro alle Olimpiadi di Monaco negli anni 70: quando i terroristi arabi del movimento “Settembre Nero” presero in ostaggio la delegazione sportiva israeliana con esiti dalla tragicità che ancora incupiscono il ricordo. A riportare in luce la gravità di quegli eventi è il regista Tim Fehlbaum, fresco di candidatura agli Oscar e al quarto appuntamento sul grande schermo con “September 5”, per ricostruirne i tratti salienti mostrando come gli accadimenti di oggi si legano sotto la superficie a quelli di ieri.

La storia

Durante le Olimpiadi estive del ’72, il governo tedesco coglie l’opportunità dei giochi per rimarcare la linea politica filo-atlantista e infondere alla Germania una nuova visibilità agli occhi del mondo. Assistendo alle giornate sportive, l’emittente americana ABC trasmette in tempo reale le varie competizioni. Con assoluta imprevedibilità, si fa strada tra i reparti televisivi la voce di un attentato terroristico: un gruppo di persone col volto coperto ha messo sotto sequestro gli atleti israeliani tenendoli prigionieri negli alloggi. Quella che avrebbe dovuto essere una normale trasmissione d’intrattenimento diverrà ben presto la prima diretta di un attacco terroristico in mondovisione, con ascolti che supereranno i 900 milioni di spettatori. Ma mentre le circostanze incedono senza controllo, è meglio attendere notizie attendibili dagli informatori o tentare il colpo sensazionalistico col rischio di commettere una gaffe a livello globale?

Gli interpreti

Rispetto ai passati adattamenti sullo stesso fatto di cronaca - si pensi al “Munich” di Steven Spielberg - colpisce da subito la scelta di portare al centro dell’attenzione il punto di vista della troupe. Per trasmettere un maggior senso di dinamicità, Fehlbaum fa ampio uso di riprese a mano libera seguendo i personaggi a stretta distanza; dando così la sensazione di assistere ad una “diretta nella diretta”. Questa condizione d’allerta ed instabilità costanti s’intona con forte somiglianza ai caratteri distintivi del thriller; mostrando un tipo di giornalismo investigativo che non teme ostacoli quando si tratta di documentare da vicino ciò che sta accadendo. Osservare dall’interno i delicati meccanismi che tengono in piedi il programma, dalla priorità di trovare una differente linea editoriale all’intervento corale dei professionisti, crea sempre nuove opportunità di suspence e una tensione drammatica che non conosce tregua. Il merito va anche attributo all’eccellente apporto degli interpreti: dalla ferma lucidità di Peter Sarsgaard alla dedizione inflessibile di John Magaro; perfetti nel trasmettere lo stato di urgenza, pressione e tenacia che inquadra in certi casi il mestiere del reporter. Dimostrando un insospettabile tasso di coinvolgimento, “September 5” conferisce uno sguardo maturo ai temi affrontati, senza tradire quel piacere per il cinema che i palati fini non faticheranno a riconoscere.

