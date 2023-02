Le offerte delle messe ai terremotati 

Sapendo dove sono destinate le offerte, molti forse doneranno anche più volentieri. Perché l’intento è fare qualcosa per chi ha davvero perso tutto e si trova in una situazione disperata.

Tutto il ricavato dalle questue alle messe nella parrocchia Nostra Signora delle Grazie sarà infatti donato alle popolazioni della Turchia e della Siria, che sono state colpite da un devastante terremoto. Inoltre chi non potesse recarsi a messa potrà sempre andare in parrocchia a donare, oppure effettuare un bonifico sull’Iban della parrocchia che è IT52 T030 6909 6061 0000 0130 947, scrivendo nella causale “pro Turchia e Siria”.

Come spiega il parroco don Franco Puddu: «Quando una persona esprime l’intenzione, può fare sempre donazioni per le quali noi facciamo da tramite. Solitamente le questue sono per le necessità e per la gestione ordinaria della parrocchia. Per questa domenica, in tutte le messe della giornata, sarà dedicata a questo scopo importante».

Il destinatario delle donazioni è la Caritas, che da sempre è presente nelle emergenze a portare aiuto. «In effetti», continua don Franco, «tradizionalmente per una domenica, e a volte anche per altre, ogni parrocchia rinuncia ad impiegare i proventi delle questue per le necessità proprie e li destina ad altre cause».

