Le nuvole non fermano la festa degli aquiloni: oggi lo spettacolo al tramonto, domani il finale 

Nonostante la giornata nuvolosa, il cielo del Poetto ieri si è comunque colorato in occasione della prima giornata della festa internazionale dell’aquilone. Barbara Congiu si è presentata coi figli di 5 e 7 anni alla Settima fermata, teatro dell’iniziativa: «Ho portato i miei bambini che hanno preso gli aquiloni dai laboratori e stanno provando a farli volare. Sono da sempre appassionati per cui sono felici nel vederli e sperimentare le tecniche di volo».

Anche Rossella Camoglio ha approfittato del particolare evento: «Penso sia una buonissima occasione per i bambini per ritrovarsi e vivere momenti all'aria aperta. Dovrebbero essere più attività come questa. Hanno 10 e 13 anni, appena usciti da scuola li abbiamo portati al Poetto. Può essere un’occasione per fargli conoscere questa attività ludico sportiva».

La festa prosegue anche domani dalle 10 alle 17, ma l’evento clou sarà al tramonto: gli aquiloni gonfiabili, voleranno illuminati con i led, offrendo agli spettatori uno spettacolo suggestivo. Domenica, con gli stessi orari, la giornata conclusiva.

