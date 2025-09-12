«Le nutrie hanno invaso il rio Pardu» 

Durante il giorno nuotano senza pensieri lungo il rio Pardu, nel cuore del centro abitato, mentre di notte talvolta escono dal corso d’acqua in cerca di cibo e girovagano per strade e campi. Sono le nutrie avvistate da molti sangavinesi, in particolare nel tratto del fiume in corrispondenza delle vie Tommaseo, Oristano e Caravaggio.

L’allarme

Ormai questi animali si sono ambientati e hanno formato diverse colonie tanto da allarmare i residenti. «Bisogna agire tempestivamente su due fronti – dice il pensionato Antonio Garau –: innanzitutto serve verificare la presenza e il numero delle famiglie che ci sono. Il pericolo è molteplice perché si trovano nel centro abitato e di notte questi animali possono causare incidenti perché passeggiano in strada. C’è anche un problema sanitario perché le nutrie sono portatrici della leptospirosi e con le loro urine possono contagiare altri animali, come i cani».

Occorre un intervento immediato anche per il consigliere di minoranza Bebo Casu: «La zona del rio Pardu è molto trafficata dalle auto sia per la presenza di abitazioni che di attività commerciali. È opportuno che questi animali vengano presi dalla Asl e liberati in un territorio meno pericoloso per loro». Anche per la consigliera Silvia Mamusa, residente nella vicinanze, conosce bene la situazione: «La presenza sempre più importante di nutrie nel nostro abitato e in particolare nella zona di Ziviriu sta creando sempre più preoccupazione. Abito qui dal 2007 – racconta – e non avevo mai visto questi animali o comunque non così numerosi. Le nutrie non sono pericolose ma devono essere contenute. Hanno un impatto negativo sulle colture agricole e scavano tane che indeboliscono gli argini dei fiumi causando rischio di erosione e dissesti idraulici, già precari in questo territorio. Ci aspettiamo che l’amministrazione comunale e la Asl intervengano per risolvere la situazione quanto prima anche perché questo tipo di animale si riproduce velocemente».

Le segnalazioni

Da parte sua l’amministrazione comunale ha segnalato la situazione alla Asl del Medio Campidano e alla Provincia per valutare eventuali interventi di contenimento. In più l’invito rivolto ai cittadini di non avvicinarsi agli animali e di segnalare eventuali avvistamenti al settore Servizi tecnologici e ambiente del Municipio.

