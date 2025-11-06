Le nuove vie dell’identità  

«La tecnologia è fondamentale perché consente di innovare le imprese, di digitalizzarle e di renderle più competitive all’interno di una competizione globale». Veronica Camerada, docente dell’università di Sassari, svela le intenzioni del progetto “Spoke 2 Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia”. Ieri mattina la novità che ha riunito oltre trenta enti territoriali, con la regia dell’ateneo sassarese, è stata svelata a Nuoro. I progetti finanziati saranno 50, molti dei quali proprio nel cuore dell’Isola. Tutto possibile con 4 milioni di euro, fondi del Pnrr destinati all’innovazione del turismo e della cultura in Sardegna.

I progetti

Idee suggestive per garantire l’auspicato cambio di passo. Tecnologia e identità s’incontrano, danno vita a risultati insperati. Spoke 2 intende far dialogare ricerca, impresa e comunità locali. «Le conoscenze dell’università verranno messe a disposizione, in modo che il territorio ne possa beneficiare e venga contaminato», prosegue Camerada. «Si tratta di un investimento strategico sul territorio sardo».

Ecco alcune iniziative in corso di sperimentazione: tra intelligenza artificiale, realtà aumentata e storytelling interattivo. L’Istituto superiore regionale etnografico beneficerà di un finanziamento per il progetto “L’attività laboratoriale incontra l’intelligenza artificiale”. L’Isre intende investire sulla “valorizzazione culturale e l’educazione immersiva tramite strumenti digitali al fine di rafforzare l’identità culturale sarda, supportando l’interazione tra utenti e personalità artistiche”. Dal museo del Costume alla via Satta il passo è breve. Lì, a ridosso della via Majore, il museo Man sposerà la tecnologia e sfrutterà i fondi di Spoke 2 per un progetto di “valorizzazione del patrimonio museale come bene collettivo e attività di sensibilizzazione dell’importanza della tutela del patrimonio verso il pubblico”.

Centro Sardegna

I progetti sono numerosi. Le nuove tecnologie incontrano siti archeologici di impareggiabile bellezza. Così, Noragugume scommette su dei totem multilingua, in grado di mostrare al visitatore più esigente un territorio ricco di fascino e potenzialità. Oppure, Bitti vara un’interessante novità per il suo Museo del Suono e del Canto a tenore. Di fatto, la struttura museale nel cuore del paese diventerà un hub culturale avanzato. Tra patrimonio Unesco e strumenti innovativi. E ancora: il paese dei murales, Orgosolo, implementa un’applicazione per smartphone per promuovere il suo percorso museale a cielo aperto. Quell’incanto che porta la firma dell’artista senese Francesco Del Casino e ogni anno conquista migliaia di visitatori.

«L’esperienza attuale conferma la forza di una rete che nasce dai territori e che mette in connessione la ricerca con le comunità», spiega il responsabile scientifico di Spoke 2 e docente Uniss, Luca Pulina. «La Sardegna sta diventando un laboratorio a cielo aperto di innovazione diffusa».

