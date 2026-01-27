VaiOnline
Dermatologia
28 gennaio 2026 alle 00:27

Le nuove terapie per i più giovani 

Giovani: quali terapie?

L’alopecia areata (AA) in età pediatrica è spesso lieve e autorisolutiva, ma raramente ha un decorso severo e imprevedibile. Quando avviene, c’è grande preoccupazione e un enorme impatto psicologico sul paziente e sull’intero nucleo familiare. Bisogna rassicurare le famiglie sulla natura cronica ma benigna dell’AA, raccomandare un supporto psicologico, chiarire che i trattamenti vanno effettuati per mesi senza scoraggiarsi, ma che la ricrescita dei capelli è possibile. Oggi c’è a disposizione un nuovo farmaco molto promettente, prescrivibile sugli adolescenti, in uso in altre regioni italiane, che attendiamo di poter prescrivere al più presto anche in Sardegna.

