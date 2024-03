Le nuove strategie per combattere i crimini economici 

Le attuali e le prossime strategie d’intervento per colpire i fenomeni illeciti che danneggiano l’economia sarda, tra i quali le frodi fiscali, le violazioni che riguardano la spesa pubblica in particolare attraverso il Pnrr, le frodi sui crediti d’imposta e le infiltrazioni della malavita organizzata in diversi settori produttivi.

Sono gli argomenti di cui si è parlato ieri durante la visita del generale di corpo d’armata Ignazio Gibilaro, comandante interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di finanza, cui fanno capo le fiamme gialle di stanza nell’Isola.

Il generale in viale Diaz ha visitato la caserma “Efisio Satta”, sede del Comando regionale della Sardegna. Accolto dal comandante regionale, il generale di brigata Claudio Bolognese, Gibilaro ha incontrato i comandanti dei Reparti, numerosi finanzieri del contingente ordinario e aeronavale e la rappresentanza militare. C’era anche una delegazione dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia.

Dopo l’analisi delle peculiarità del contesto territoriale ed economico e del dispositivo operativo regionale, un momento significativo è stato l’incontro con alcune pattuglie dei Reparti operativi.

Il generale Gibilaro nel corso della carriera ha ricoperto diversi incarichi operativi. Da giovane capitano, per quattro anni era stato un diretto collaboratore dell’allora giudice istruttore Giovanni Falcone.

