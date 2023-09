Le nuove strade del commercio 

Tira aria di novità nelle vie dello shopping. Per vincere la crisi e cercare di andare avanti adesso si punta sull’originalità. Così ecco arrivare la prima toasteria o il primo negozio specializzato in prodotti delle televendite.

Perché forse si è capito che aprire attività tutte dello stesso tipo in una stessa strada non conviene più: era successo ad esempio in via Porcu dove anni fa avevano aperto ben tre rivendite, una affianco all’altra di sigarette elettroniche, poi chiuse una dopo l’altra, o stesso discorso per negozi di abbigliamento per bambini. E poi ci sono quelli che resistono ai colossi del web e ai centri commerciali, tenendo aperte rivendite dagli anni Sessanta, come i negozi di elettrodomestici, ormai rarissimi, o le orologerie.

Le novità

I nuovi sono Giuseppe Servillo 26 anni e il cognato Marco Murgia 25 che in via Sicilia, non proprio strada centralissima, da appena un mese hanno aperto le porte a una toasteria “Tipi Toasti”, «Lavoravamo già nella ristorazione» raccontano, «e abbiamo deciso di tentare questa nuova avventura». E a quanto pare le cose stanno andando pure bene, «certo ci siamo da appena un mese, ma per ora siamo contenti». La strada defilata non è un problema «perché se uno vuole quel prodotto va dove sa che lo trova a prescindere dalla via. Certo speriamo di farci conoscere sempre di più».

A scommettere sulla novità è anche Carlo Soro , che in una via Porcu dove le serrande si stanno piano piano risollevando, ha dato vita al “Carlo Tv Shop”. «Ho aperto da due mesi e da me trovi i prodotti che si vedono nelle televendite. Sono contento di avere aperto in via Porcu perché credo che sia una strada con delle potenzialità nonostante il periodo difficile».

Per vincere la crisi, «bisogna avere idee nuove, diverse. Un bilancio non lo posso ancora fare: ho aperto in piena estate con 50 gradi. Speriamo di fare sempre meglio».

Chi resiste

Rachele e Ignazia Murru, 52 anni una, 55 l’altra, hanno preso le redini degli “Elettrodomestici Murru” in via Diaz, aperto dal padre nel lontano 1965. «L’attività l’aveva ideata lui» raccontano, «era nato prima come negozio di materiale elettrico e poi si era trasformato in vendita di elettrodomestici. Noi siamo una vita qua dentro». Dagli anni Sessanta a oggi, «è ovviamente cambiato tutto. Prima non c’era la grande distribuzione, non c’era l’online. Resistiamo dando ascolto al cliente, accompagnandolo nella scelta, facendolo sentire come uno di famiglia, come solo nei negozi di quartiere può succedere».

Ancora più vecchia è la gioielleria Moro aperta nel 1959. «Ha iniziato mio padre a fare l’orologiaio» dice Rossano Moro 69 anni, «a 16 anni ho iniziato a lavorare. Mi sono fermato solo un anno per il militare, diciamo che sono da sempre dietro il banco. Resistere, vuol dire mantenere un rapporto con i clienti che abbiamo da 40 anni». Il periodo più difficile? «Quello del Covid. Niente è stato peggio di quello».

